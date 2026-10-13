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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، با حضور در نخستین رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین»، از ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای گلستانی حاضر در این رویداد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کیانمهربا اشاره به اهمیت تبدیل مزیتهای بومی به فرصتهای اقتصادی پایدار، بر ضرورت تقویت مسیرهای تجاری، توسعه شبکههای بازاریابی، معرفی هدفمند محصولات و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین فناوری برای حضور مؤثرتر تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و بینالمللی تأکید کرد.
حضور شرکتهای گلستانی در این رویداد، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی و خلاق استان و پیگیری زمینههای تازه برای تجاریسازی محصولات بومی فراهم میکند؛ مسیری که در صورت اتصال مؤثر تولیدکنندگان به بازار، شبکه توزیع و ابزارهای نوین بازاریابی، میتواند به افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات و تقویت سهم صنایع خلاق گلستان در اقتصاد کشور کمک کند.
در این رویداد، هزارجریبی رئیس بنیاد نخبگان استان به همراه شرکت تعاونی زنان سبز استرآباد، شرکت صنایع دستی فاخر ترکمن و شرکت صنایع سنگ طبیعی نازک ایرانیان به نمایندگی از نخبگان استان و بخشی از توانمندیهای تولیدی و صنایع خلاق استان گلستان حضور داشتند.