مدیرکل پست استان یزد از پیشرفت ۸۲ درصدی طرح جی‌نف در استان خبر داد و گفت: عملیات ژئوکدینگ نیز با پیشرفت ۸۸ درصدی در حال اجراست و تمرکز امسال بر تکمیل ژئوکدینگ روستا‌ها قرار دارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباسی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح جی‌نف در استان یزد اظهار کرد: این طرح در مجموع در مناطق شهری و روستایی به پیشرفت ۸۲ درصدی رسیده و بخش ژئوکدینگ نیز ۸۸ درصد پیشرفت داشته است.



وی افزود: عملیات ژئوکدینگ شهر‌ها در سال گذشته با پیشرفت مناسبی به پایان رسید و امسال تکمیل ژئوکدینگ روستا‌ها در دستور کار پست استان قرار دارد تا مراحل بعدی طرح نیز به‌تدریج اجرا شود.



مدیرکل پست استان یزد با بیان اینکه روند اجرای این پروژه مطلوب است، ابراز امیدواری کرد با تداوم شرایط فعلی، اهداف پیش‌بینی‌شده تا پایان سال محقق شود.



عباسی همچنین از پیگیری برای احداث مرکز جدید تجزیه و مبادلات پستی استان خبر داد و گفت: راه‌اندازی این مرکز می‌تواند زمینه توسعه خدمات پستی و گسترش هوشمندسازی در استان را فراهم کند.



وی با اشاره به عملکرد پست استان در یک سال گذشته، از هفدهم مهرماه سال گذشته تا هفدهم مهرماه امسال، اظهار کرد: در این مدت حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله وارده و یک میلیون و ۶۰۰ هزار مرسوله صادره در استان ثبت و پردازش شده است.



مدیرکل پست استان یزد توسعه تجارت الکترونیک را از دیگر برنامه‌های این مجموعه برشمرد و افزود: شرکت ملی پست در این حوزه نقش شتاب‌دهنده دارد و تلاش می‌کنیم موانع پیش‌روی استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های فعال در تجارت الکترونیک را کاهش دهیم.



عباسی از آمادگی پست استان برای برگزاری نشست با فعالان این حوزه خبر داد و گفت: هدف این است که با شناسایی مشکلات و رفع موانع، زمینه توسعه کسب‌وکار‌های اینترنتی و بهره‌مندی بیشتر آنها از ظرفیت شبکه پستی کشور فراهم شود.