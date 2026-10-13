

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ مهم‌ترین تصمیمات این بسته به شرح زیر است:

کالاهای اساسی: مصوبه واردات و جابه‌جایی کالاهای اساسی با استفاده از واگن‌های ایرانی، ۴ ماه دیگر تمدید شد.

محصولات نفتی و ترانزیت: تخفیف کرایه حمل مشتقات و فرآورده‌های نفتی ترانزیتی در مسیر ریلی بندر کاسپین به شمتیغ (با واگن‌های مخزن‌دار ایرانی)، به مدت ۶ ماه تمدید شد.

بارهای عمومی و مواد معدنی: تعدیل نرخ حمل بارهای عمومی (جنرال کارگو) و خاک روی وارداتی در مسیر ریلی رازی تا بناب زنجان و بالعکس، از ابتدای آبان‌ماه به مدت ۳ ماه تمدید شد.

علاوه بر این موارد، دستورالعمل‌های جدیدی در خصوص سیاست‌های تعرفه‌ای، نحوه استفاده از خطوط ریلی در زمان محدودیت بنادر جنوبی کشور و همچنین فرمول محاسبه اجاره بوژی ابلاغ شده است. صاحبان کالا و فعالان حوزه حمل‌ونقل می‌توانند برای دریافت جزئیات بیشتر با شماره ۰۲۱۸۸۲۰۰۳۱۲ تماس بگیرند.