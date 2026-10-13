مدیرکل امور بین‌المللی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه از توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار، پیگیری طرح‌های مشترک با کشور‌های همسایه و تلاش برای جذب منابع مالی بین‌المللی خبر داد.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سید محمد ساداتی‌نژاد در بیست‌وچهارمین نشست کارگروه ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار، از شکل‌گیری سازوکار همکاری منطقه‌ای غرب آسیا با مشارکت ایران، ترکیه و کشور‌های عربی خبر داد و گفت: رایزنی‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با این پدیده ادامه دارد.

وی با اشاره به پیگیری چند طرح با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد افزود: دو پروژه نیز برای استفاده از ظرفیت صندوق زیان و خسارت و صندوق سازگاری ارائه شده است که یکی با همکاری ایران و عراق و دیگری با مشارکت سازمان هواشناسی تدوین شده است.

شناسایی و اولویت‌بندی کانون‌های فرامرزی

مدیرکل سازمان‌های تخصصی وزارت امور خارجه گفت: با استفاده از سامانه طراحی‌شده برای شناسایی کانون‌های فرامرزی گرد و غبار، گزارشی جامع از کانون‌های موجود در کشور‌های همسایه، از جمله ترکمنستان، پاکستان و افغانستان، تهیه شده است.

به گفته وی، این کانون‌ها بر اساس شدت غبارخیزی، جریان‌های هوا و جمعیت تحت تأثیر اولویت‌بندی شده‌اند و برنامه اقدام ۱۸ماهه نیز برای برنامه‌ریزی و پیگیری در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است.

ساداتی‌نژاد با اشاره به موانع همکاری دوجانبه با برخی کشورها، از جمله محدودیت‌های سیاسی و امنیتی و تحریم‌ها، تأکید کرد: برای پیشبرد اقدامات مشترک، لازم است مذاکرات از سطح کارشناسی فراتر رود و در سطوح عالی سیاسی و دیدار‌های مقام‌های ارشد کشور‌ها دنبال شود.

توسعه چارچوب‌های همکاری بین‌المللی

نماینده وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش‌های ایران در سازمان ملل متحد گفت: پیگیری‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته به تقویت چارچوب‌های همکاری در زمینه مقابله با گرد و غبار و نام‌گذاری دهه مقابله با این پدیده از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۴ کمک کرده است.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (اسکوا) در پیشبرد همکاری‌های چندجانبه نقش داشته‌اند. همچنین ابتکار‌هایی برای همکاری کشور‌های شمال شرق آسیا با مشارکت مغولستان، کره جنوبی، ژاپن و چین دنبال شده است.

ساداتی‌نژاد ابراز امیدواری کرد که سازوکار‌های همکاری منطقه‌ای در آینده به یکدیگر متصل شوند و زمینه شکل‌گیری چارچوب گسترده‌تری برای مقابله با گرد و غبار در آسیا و اقیانوسیه را فراهم کنند.

کنفرانس منطقه‌ای در خوزستان برگزار می‌شود

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری کنفرانس منطقه‌ای مقابله با گرد و غبار در خوزستان خبر داد و گفت: این رویداد با تمرکز بر مسائل ملی و منطقه‌ای و با هدف تقویت هماهنگی میان کشور‌های همسایه در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل سازمان‌های تخصصی وزارت امور خارجه همچنین از پیگیری ثبت تالاب هورالعظیم در چارچوب کنوانسیون رامسر و یونسکو خبر داد و افزود: روند ثبت در کنوانسیون رامسر به مراحل نهایی نزدیک شده است، اما ثبت در چارچوب یونسکو به بررسی‌های فنی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

ساداتی‌نژاد با تأکید بر ادامه مذاکرات با طرف عراقی درباره مسائل مرتبط با گرد و غبار و همکاری‌های محیط زیستی گفت: مقابله مؤثر با این پدیده به هماهنگی دستگاه‌های داخلی، تعامل با کشور‌های همسایه و استفاده از ظرفیت‌های علمی، فنی و مالی بین‌المللی نیاز دارد.