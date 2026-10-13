با فرارسیدن پاییز، فصل برداشت محصولات زراعی در روستا‌های شهرستان دره‌شهر آغاز شده و کشاورزان این منطقه، حاصل تلاش سه ماهه خود را روانه بازار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پاییز که از راه می‌رسد، روستا‌های دره‌شهر تنها رنگ عوض نمی‌کنند؛ فصل دیگری از کار و تلاش با برداشت محصولات متنوع زراعی آغاز می‌شود.

از برداشت حبوبات گرفته تا خیار که بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده، تا صیفی‌جات و دانه‌های روغنی، محصولاتی تولید می‌شود که بخشی از نیاز خانوار‌ها را تأمین می‌کند و بازار میوه و تره‌بار اکثر استان‌های کشور را نیز پوشش می‌دهد.

کارشناسان زراعت جهاد کشاورزی دره‌شهر در این باره می‌گویند: در این فصل، بخشی از جمعیت شهرستان در کاشت، داشت و برداشت محصولات پاییزه مشغول هستند.

«زاهد زینی‌وند» مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر، نیز با اشاره به سطح زیر کشت این محصولات اظهار کرد: دو هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی دره‌شهر زیر کشت محصولات متنوع پاییزه رفته که پیش‌بینی می‌شود بیش از هفت هزار تن محصول تولید و روانه بازار‌های مصرف شود.

گرچه باران‌های شدید ده روز گذشته خسارات قابل توجهی به بخش کشاورزی شهرستان وارد کرد، اما تلاش کشاورزان برای تأمین نیاز‌های جامعه همچنان ادامه دارد.

شهرستان دره‌شهر با ۱۴ هزار هکتار اراضی قابل کشت و ۲۰۰ هزار دام سبک و سنگین، یکی از قطب‌های کشاورزی و دامداری استان ایلام است و حدود ۵۰ درصد از مردم این شهرستان به‌صورت مستقیم در بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن فعالیت دارند.