استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان چایپاره شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان چایپاره شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این سفر ضمن بازدید از پروژه‌های درمانی، صنعتی و خدماتی چایپاره، در آیین‌های افتتاح واحد فرآوری سنگ‌های تزئینی و کلنگ‌زنی مجتمع خدماتی و رفاهی و جلسه شورای توسعه اقتصادی شهرستان حضور خواهد یافت.

استاندار آذربایجان‌غربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی همراهی می‌کنند.