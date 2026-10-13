به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان در این مراسم با گرامی‌داشت یاد شهدای جنگ‌های اخیر و شهدای امدادرسان اظهار کرد: سرعت و گستردگی خدمات هلال‌احمر، نتیجه برنامه‌ریزی، تدوین سناریو‌های عملیاتی، اجرای رزمایش‌ها و تحول ظرفیت‌های این مجموعه است.

وی با اشاره به انجام بیش از ۴۵ درصد حملات دشمن در استان تهران افزود: با وجود پراکندگی نقاط مورد اصابت، میانگین زمان رسیدن امدادگران به صحنه حوادث تهران حدود ۴ دقیقه بود. نیرو‌های هلال‌احمر در شرایطی ارزیابی، جست‌و‌جو، نجات و انتقال مصدومان را انجام می‌دادند که احتمال حمله مجدد وجود داشت.

استاندار تهران با اشاره به نجات بیش از ۷۲۵۰ هم‌وطن از زیر آوار در سراسر کشور گفت: این دستاورد، حاصل دانش، تجربه و مجاهدت امدادگران و داوطلبانی است که در سخت‌ترین شرایط کنار مردم ماندند و تعدادی از آنان نیز هنگام خدمت‌رسانی به شهادت رسیدند.

معتمدیان درباره توسعه شبکه مردمی هلال‌احمر اظهار کرد: تعداد اعضای جمعیت تا سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶۰ هزار نفر بود و در کمتر از پنج سال به بیش از شش میلیون نفر رسید. داوطلبانی که بدون چشم‌داشت در حوادث و بحران‌ها وارد میدان می‌شوند، سرمایه اصلی این مجموعه‌اند.

وی با قدردانی از مدیریت دکتر کولیوند، توسعه منابع انسانی، نوسازی ناوگان و ارتقای زیرساخت‌ها را از اقدامات مؤثر هلال‌احمر برشمرد و افزود: حضور میدانی، پیگیری مستمر و رویکرد آینده‌نگر رئیس جمعیت، در تقویت توان امدادرسانی نقش مهمی داشته است.

استاندار تهران همچنین بهره‌گیری از ربات‌های زنده‌یاب، پهپاد‌ها و سامانه‌های هوشمند را از ظرفیت‌های جدید این مجموعه دانست و گفت: مرکز راهبردی رصد و پایش در تهران و ارتباط برخط با شعب و پایگاه‌ها، امکان هدایت و هماهنگی مؤثرتر عملیات را فراهم کرده است.

معتمدیان با اشاره به تجربه امدادرسانی در زلزله خوی افزود: فراهم کردن اسکان اضطراری مردم در کمتر از ۷۲ ساعت، همراه با تأمین خدمات ضروری در سرمای زمستان، اقدامی ماندگار بود که با تلاش هلال‌احمر و همکاری دستگاه‌ها انجام شد. این تجربه باید ثبت و در آموزش مدیریت بحران استفاده شود.

وی خدمات بشردوستانه هلال‌احمر ایران در دیگر کشور‌ها و دریافت نشان فداکاری از رئیس‌جمهور ترکیه را بازتاب تلاش امدادگران ایرانی دانست و در پایان، از حمایت‌های آیت‌الله‌العظمی سیستانی، پیگیری‌های آیت‌الله شهرستانی و همراهی خیران در کمک به آسیب‌دیدگان جنگ، خانواده‌های شهدا و بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگقدر دانی کرد