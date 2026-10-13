معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گمانه‌زنی‌ها پیرامون بررسی سناریو‌های حمله مجدد توسط واشنگتن، هشدار داد که در صورت تکرار اشتباهات گذشته و انتخاب مجدد گزینه نظامی علیه ایران، پیامد‌های آن از مرز‌های منطقه خاورمیانه فراتر خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ریانووستی تصریح کرد: «وضعیت کاملاً روشن است؛ این آنها هستند که باید خود را با واقعیت‌های منطقه تطبیق دهند و به دنبال راه‌حل‌هایی مبتنی بر دیپلماسی باشند.»

معاون وزیر امور خارجه در ادامه افزود: «اما اگر بخواهند اشتباهات گذشته را تکرار کنند و مسیر سناریو‌های نظامی و تهدید را در پیش بگیرند، بخش عمده‌ای از پیامد‌های آن حتی به فراتر از مرز‌های منطقه گسترش خواهد یافت؛ اکنون این آنها هستند که باید دست به انتخاب بزنند و مسیر خود را مشخص کنند.»

این دیپلمات ارشد همچنین یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران همواره رویکردی سازنده در مقابل دیپلماسی و مذاکره داشته است، اما در عین حال برای هر سناریوی احتمالی آمادگی کامل دارد.

این هشدار پس از آن مطرح می‌شود که شبکه خبری ان‌بی‌سی به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و تیم امنیت ملی او گزینه‌های ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران را در هفته‌های آینده، از جمله پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ۱۲ آبان (۳ نوامبر) مورد بررسی قرار داده‌اند.

هرچند ترامپ اندکی پس از درز این خبر ادعا کرد که ایالات متحده تا پیش از برگزاری این انتخابات حمله‌ای علیه ایران ترتیب نخواهد داد، اما تشدید تحرکات فرماندهی ارتش آمریکا وضعیت شکننده‌ای را ایجاد کرده است.