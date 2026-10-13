مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام، از پیگیری تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی رشیدی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام، در این باره گفت: در جلسات برگزارشده با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع مطالبات فروشگاه‌ها بررسی شده و پرداخت این مبالغ در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده وزارتخانه و با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی افزود: پیامک اطلاع‌رسانی برای سرپرستان خانوار‌های مشمول ارسال شده تا با تکمیل اطلاعات موردنیاز، فرایند افزایش اعتبار کالابرگ آنان پیگیری شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام با تأکید بر اهمیت تداوم همکاری فروشگاه‌های طرف قرارداد تصریح کرد: روند تأمین و توزیع کالا و ارائه خدمات به هم‌استانی‌ها همچون گذشته ادامه خواهد یافت.