مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان از اجرای بازی، نمایش و قصه‌گویی برای گرامیداشت هفته ملی کودک در مراکز استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش آقاسی گفت : همزمان با هفته ملی کودک و با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن»، مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با بهره‌گیری از بازی، نمایش و قصه‌گویی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های شاد، خلاقانه و اثرگذار تربیتی را برای کودکان و نوجوانان اجرا کردند.

وی افزود : این فعالیت‌ها با تکیه بر ظرفیت ابزار‌های فرهنگی و هنری، زمینه مشارکت فعال کودکان، تقویت خلاقیت، پرورش مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی و یادگیری مفاهیم تربیتی را در فضایی پویا و متناسب با نیاز‌های آنان فراهم کرد.

آقاسی گفت : بازی‌های هدفمند، اجرای نمایش‌های متناسب با گروه سنی مخاطبان و روایت قصه‌های آموزنده، از جمله شیوه‌هایی است که مربیان کانون برای ایجاد تجربه‌ای جذاب و ماندگار از یادگیری به کار می‌گیرند.

در این رویکرد، کودکان علاوه بر تجربه شادی و سرگرمی، فرصت می‌یابند تا از طریق مشارکت، تخیل و تعامل با همسالان، مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را بهتر درک کنند. اجرای این برنامه‌ها در هفته ملی کودک، جلوه‌ای از نقش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی کانون در رشد همه‌جانبه کودکان و فراهم کردن زمینه شکوفایی استعداد‌های آنان است.