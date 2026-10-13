برنامه‌های «فرهنگشهر» با بررسی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و تاریخی شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی، «مستند فرهنگ» با مرور کارنامه موسیقایی لوریس چکناواریان و «باغ فردوس» با بررسی سبک زندگی از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «فرهنگشهر» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، امروز از ساعت ۱۸ تا ۱۹، به بازشناسی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و تاریخی شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی اختصاص دارد.

این مجله رادیویی با تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری، نویسندگی و اجرای نگین خواجه‌نصیر و هماهنگی مژگان پارساحسینی، می‌کوشد روایتی جامع از هویت اقلیمی و گنجینه‌های این منطقه در خراسان جنوبی را برای مخاطبان ترسیم کند.

در بخش نخست این برنامه، محمدرضا عابدینی، پژوهشگر فرهنگ عامه و از اهالی سربیشه، ضمن تحلیل وجه تسمیه این شهر، به بازخوانی جایگاه تاریخی آن در فرهنگ عامه منطقه می‌پردازد. در ادامه، دکتر محمد فرجامی، کارشناس میراث فرهنگی، با نگاهی تخصصی به ابنیه و آثار باستانی شهرستان سربیشه، مخاطبان را با لایه‌های تاریخی این سرزمین آشنا خواهد کرد. همچنین محمدحسین اشرف‌زاده، کارشناس حوزه گردشگری، در گفتگویی به معرفی روستای هدف گردشگری «چنشت» به‌عنوان سرزمینی با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد رنگ و معماری می‌پردازد.

یکی از بخش‌های مهم این برنامه، توجه به احیای هنر‌های اصیل ایرانی است، در همین راستا مریم همت‌پور، از هنرمندان شهر «مود» در شهرستان سربیشه، در گفت‌و‌گو با برنامه از مسیر دشوار و ارزشمند احیای هنر «برک‌بافی» سخن می‌گوید.

این برنامه با حضور امین ضیایی در بخش نمایشی به عنوان بازیگر، تلاش دارد پیوندی میان پژوهش‌های دانشگاهی و تجربیات زیسته مردم بومی ایجاد کند تا میراث معنوی خراسان جنوبی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

برنامه امشب «مستند فرهنگ» با تمرکز بر زندگی و آثار لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر نامدارکشورمان، پخش می شود.

در این مستند رادیویی که به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و با روایت مریم واعظ‌پور تولید شده است، شنوندگان با ابعاد گوناگون شخصیت هنری استاد چکناواریان و دستاورد‌های موسیقایی او آشنا می‌شوند.

این برنامه با بررسی کارنامه حرفه‌ای این هنرمند، بخشی از تأثیرات او بر جریان‌های موسیقی ارکسترال و تلفیق مؤلفه‌های ملی در آثار کلاسیک را واکاوی می‌کند. مستند‌های پرتره رادیو فرهنگ با هدف ثبت و ضبط زندگی مفاخر هنری ایران، می‌کوشند تا مخاطبان را با گنجینه‌های زنده هنری کشور بیش از پیش آشنا کنند.

«مستند فرهنگ» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰ روی موج اف‌ام ردیف۱۰۶ مگاهرتز و‌ای‌ام ۵۸۵ کیلوهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

برنامه «باغ فردوس» با رویکردی دینی و مشاوره‌ای، موضوع «مسئله خون‌خواهی در شاهنامه؛ ماجرای یزدگرد و ماهوی» را بررسی می کند.

«باغ فردوس» از جمله برنامه‌های تخصصی شبکه رادیویی معارف است که با رویکردی دینی و مشاوره‌ای، به بررسی مسائل خانواده، سبک زندگی و موضوعات مرتبط با فرهنگ و اندیشه می‌پردازد.

این برنامه، با پرداختن به موضوع «مسئله خون‌خواهی در شاهنامه، ماجرای یزدگرد و ماهوی»، مخاطبان را به تأمل در یکی از روایت‌های تاریخی و ادبی شاهنامه فردوسی دعوت می‌کند.

ماجرای یزدگرد و ماهوی، بستری برای بررسی مفاهیمی همچون خون‌خواهی، مسئولیت‌پذیری، پیامد‌های تصمیم‌های انسانی و بازتاب عدالت‌خواهی در روایت‌های حماسی و تاریخی فراهم می‌آورد. پرداختن به این موضوع از منظر دینی و اخلاقی می‌تواند زمینه‌ای برای تأمل در جایگاه عدالت، انتقام و پیامد‌های رفتار انسان در زندگی فردی و اجتماعی باشد.

برنامه «باغ فردوس» به تهیه‌کنندگی حمیده نجاتی و گویندگی محبوبه شیرعلی، چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت ۲۲:۰۵، از رادیو معارف پخش می‌شود.