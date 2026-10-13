

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ مطلب شعبان نیا با دعوت از قشر‌های مختلف مردم برای شرکت در رزمایش «جان‌فدا» گفت: املش آماده است تا در روز پنج‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۵ جلوه‌ای از حماسه و اقتدار مردمی را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش سراسری «جان‌فدا» در این شهرستان افزود: این رزمایش، تبلور عزم مردمی برای حراست از اقتدار ملی است؛ چراکه امنیت ایران عزیز با جان‌فشانی‌های مردم حفظ می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج املش با بیان اینکه «جان‌فدا» پیامی است سرشار از وحدت برای دوستان و بازدارندگی برای دشمنان گفت: حضور اقشار مختلف مردم املش از جمله کشاورزان، کارگران، روحانیون، کارمندان و دانش آموزان در این میدان، نشان‌دهنده عمق عشق آنان به کشور است.

سرهنگ مطلب شعبان نیا با اشاره به اهمیت آمادگی در شرایط بحرانی افزود: هدف ما از برگزاری این رزمایش، تنها نمایش قدرت نیست، بلکه ایجاد یک شبکه همبستگی اجتماعی است که بتواند در لحظات حساس، با بهره‌گیری از توان مردمی، از جان و مال مردم در برابر حوادث و تهدیدات محافظت کند.

وی خاطرنشان کرد: این رزمایش در حوزه‌های امدادی، خدمات‌رسانی، سازندگی و رزمی با حضور تمامی علاقه‌مندان به میهن در روز پنج‌شنبه مورخ ۲۳ مهر ۱۴۰۵ اجرا می‌شود تا آمادگی همه‌جانبه مردم املش برای خدمت و ایثار به نمایش گذاشته شود.