نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا با حضور دانشور، مدیرکل امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و بابایی، مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان، با محوریت بررسی مسائل تغذیه و رفاه دانشجویان برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، دانشجویان ضمن طرح دیدگاه‌ها و مطالبات خود، رسیدگی به وضعیت غذای دانشگاه و بررسی دقیق علت مسمومیت غذایی اخیر و شفاف‌سازی درباره سازوکار نظارت بر تهیه و توزیع غذا را خواستار شدند. همچنین مشکلات مربوط به امکانات خوابگاهی و ضرورت پاسخ‌گویی مستقیم مسئولان اجرایی حوزه تغذیه از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

مطالبات دانشجویان؛ از کیفیت غذا تا نظارت بر فرایند تهیه و توزیع

دانشجویان در ابتدای این نشست، با اشاره به مسمومیت غذایی شماری از دانشجویان، بر ضرورت بررسی دقیق موضوع و اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتایج آن تأکید کردند. آنان خواستار مشخص‌شدن علت این اتفاق و اتخاذ دابیر لازم برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه شدند.

بخش دیگری از پرسش‌ها به کیفیت، کمیت و تنوع غذا اختصاص داشت. دانشجویان درباره تناسب کیفیت و حجم غذا با هزینه پرداختی، کاهش برخی اقلام همراه غذا و تغییرات ایجادشده در وعده‌های غذایی پرسش‌هایی مطرح کردند و خواستار بهبود کیفیت و افزایش تنوع غذا‌ها شدند.

نحوه نظارت بر مواد اولیه، تاریخ مصرف اقلام غذایی، فرایند پخت، نگهداری و توزیع غذا نیز از دیگر محور‌های این نشست بود. دانشجویان با تأکید بر اهمیت سلامت غذایی، مشخص‌شدن مسئولیت بخش‌های مختلف این فرایند و تقویت نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های مرتبط را خواستار شدند. همچنین پیشنهاد شد نمایندگان شورای صنفی بتوانند در مراحل مختلف تهیه و پخت غذا حضور داشته باشند و در روند نظارت مشارکت کنند.

شفافیت مالی در حوزه تغذیه نیز مورد توجه دانشجویان قرار گرفت. آنان درباره نحوه تعیین قیمت غذا، هزینه مواد اولیه، مفاد قراردادها، سهم دانشگاه و تأمین‌کنندگان و چگونگی نظارت بر هزینه‌کرد منابع پرسش‌هایی مطرح کردند. برخی دانشجویان همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت تجهیزات آشپزخانه و فرایند شست‌وشوی ظروف تأکید کردند.

در بخش دیگری از جلسه، مشکلات رفاهی خوابگاه‌ها، از جمله وضعیت آب گرم، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و رسیدگی به فیلتر‌های تصفیه آب مطرح شد. دانشجویان همچنین با اشاره به هزینه‌های درمان در صورت بروز بیماری، توجه جدی‌تر به ابعاد سلامت و رفاه دانشجویان را خواستار شدند.

دانشجویان در ادامه، بر ضرورت حضور مسئولان اجرایی حوزه تغذیه، کارشناسان مربوط و نمایندگان مجموعه‌های تأمین‌کننده غذا در جلسات تخصصی تأکید کردند تا پرسش‌ها و ابهامات موجود مستقیماً با افراد مسئول در میان گذاشته شود.

دانشور: حفظ کرامت دانشجو و نظارت بر کیفیت غذا ضروری است

ابوالفضل دانشور در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده، با تأکید بر اهمیت کرامت دانشجویان اظهار کرد که تأمین غذای باکیفیت و نظارت بر سلامت آن از موضوعات مهم حوزه دانشجویی است.

وی با اشاره به نقش شورای صنفی در پیگیری مسائل صنفی دانشجویان، پیشنهاد کرد نمایندگان این شورا در مراحل مختلف تهیه غذا، از جمله نظارت بر فرایند پخت و بررسی تاریخ مصرف اقلام غذایی، حضور داشته باشند تا نظارت بر کیفیت و سلامت غذا تقویت شود.

مدیرکل امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان همچنین با اشاره به مسائل مالی حوزه تغذیه توضیح داد که تأمین منابع مورد نیاز دانشگاه‌ها برای ارائه خدمات غذایی با هزینه‌های قابل توجهی همراه است و بدهی‌های ایجادشده در این بخش نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است. وی تأکید کرد که تأمین اعتبار تغذیه باید به‌گونه‌ای انجام شود که ارائه غذا به دانشجویان با اختلال مواجه نشود.

دانشور درباره طرح تغذیه نیز گفت بخش‌هایی از این طرح متوقف شده است و پرداخت دانشجویان تا پایان سال مطابق روال فعلی ادامه خواهد داشت. به گفته وی، تغییرات مربوط به سازوکار پرداخت نباید موجب ایجاد نگرانی برای دانشجویان یا اختلال در تأمین غذای آنان شود.

وی در پاسخ به مسائل رفاهی مطرح‌شده، مشکلات مربوط به آب گرم و آب آشامیدنی خوابگاه‌ها و وضعیت فیلتر‌های تصفیه آب را نیز قابل پیگیری دانست و بر ضرورت رسیدگی به این موارد تأکید کرد.

مسمومیت ۶۰ دانشجوی دانشگاه بوعلی در حال بررسی است

معاون امور دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا گفت: در چند روز گذشته ۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی دچار مسمومیت شدند که بلافاصله بررسی‌ها برای مشخص شدن علت دقیق مسمومیت آغاز شد.

وی ادامه داد: آب مصرفی، نحوه شست‌وشوی ظروف و کیفیت غذا از جمله عوامل احتمالی و در حال بررسی هستند به نحوی که پس از مشخص شدن نتایج اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

معاون امور دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا افزود: موضوع در دست بررسی است و در صورت اثبات تخلف و قصور پیمانکار، برخورد جدی انجام خواهد شد.

وی توضیح داد که بروز چنین مواردی می‌تواند به عوامل مختلفی مرتبط باشد و پیش از انجام بررسی‌های تخصصی، نمی‌توان درباره علت قطعی آن اظهارنظر کرد.

بابایی پیشنهاد کرد؛ کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از دانشجویان و با مشارکت بخش‌های مرتبط تشکیل شود تا موضوع بررسی و نتایج آن پس از جمع‌بندی به اطلاع دانشجویان برسد.



وی بازه زمانی حدود یک تا دو هفته را برای انجام این بررسی پیشنهاد کرد و آمادگی سازمان امور دانشجویان برای پیگیری موضوع را نیز اعلام کرد.

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه، درباره سازوکار طرح تغذیه توضیح داد که یکی از اهداف این طرح، اصلاح نحوه پرداخت به تأمین‌کنندگان و کاهش مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت هزینه مواد اولیه بوده است.

وی افزود بخش‌هایی از طرح، از جمله فرایند پرداخت و سامانه متمرکز موردنظر، متوقف شده و پرداخت‌های دانشجویی از طریق سامانه‌های دانشگاهی و مطابق روال پیشین انجام می‌شود.

بابایی با اشاره به اینکه تأمین‌کنندگان برای ارائه خدمات غذایی به مواد اولیه و منابع مالی مستمر نیاز دارند، گفت سازوکار جدید پرداخت با هدف سامان‌دهی این فرایند و کاهش مشکلات ناشی از بدهی‌ها طراحی شده بود.

وی همچنین توضیح داد که دانشگاه‌ها همچنان در تأمین امکانات و تجهیزات و نظارت بر کیفیت غذا نقش دارند.

توضیحات درباره قیمت‌گذاری و نظارت بر غذا

بابایی در پاسخ به پرسش‌های مربوط به قیمت غذا، به انجام آنالیز قیمت و محاسبه هزینه مواد اولیه، هزینه‌های قانونی، سربار و سایر مؤلفه‌های مرتبط اشاره کرد. وی گفت قیمت تمام‌شده غذا بر اساس این عوامل محاسبه می‌شود و لازم است مبانی قیمت‌گذاری برای مسئولان دانشگاه و حوزه تغذیه روشن باشد.

وی همچنین درباره سهم پرداختی دانشجویان توضیحاتی ارائه کرد و با اشاره به سیاست‌های حمایتی در حوزه تغذیه، از تلاش برای کنترل سهم پرداختی دانشجویان در کنار تأمین هزینه‌های غذا سخن گفت. بابایی در این بخش، به تفاوت قیمت وعده‌های غذایی با هزینه تمام‌شده آنها و همچنین تغییرات اعمال‌شده در برخی قیمت‌ها اشاره کرد.

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان، ایجاد رقابت میان مراکز عرضه غذا را یکی از راهکار‌های افزایش تنوع و ارتقای کیفیت دانست و بر ضرورت تقویت نظارت مشترک مسئولان دانشگاه، حوزه دانشجویی و شورای صنفی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به لزوم سامان‌دهی سامانه‌های نظارتی گفت ثبت اطلاعات مربوط به غذا و اتصال سامانه‌های دانشگاهی به سامانه‌های متمرکز می‌تواند در پیگیری بهتر مسائل و بررسی مشکلات احتمالی مؤثر باشد.

در بخش پایانی نشست، دانشجویان بار دیگر بر ضرورت رسیدگی عملی به مسائل مطرح‌شده تأکید کردند و خواستار برگزاری جلسه‌ای تخصصی با حضور مسئولان اجرایی حوزه تغذیه، کارشناسان مربوط و افراد دخیل در تهیه و توزیع غذا شدند.

آنان همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی درباره نتایج بررسی مسمومیت غذایی و پیگیری مشکلات کیفیت و کمیت غذا و امکانات خوابگاهی تأکید کردند.

در این نشست، مسئولان سازمان امور دانشجویان نیز بر اهمیت حفظ سلامت و کرامت دانشجویان، تقویت نظارت بر فرایند تغذیه و ضرورت پیگیری مسائل مطرح‌شده تأکید کردند.