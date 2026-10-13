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رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: ۷۳ درصد پروژههای مدرسهسازی استان فارس با مشارکت خیرین اجرا میشود که این میزان از میانگین کشوری بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد سلیمی در بیستوهشتمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان فارس، به نمایندگی از وزیر آموزش و پرورش، با قدردانی از خیرین مدرسهساز گفت: بیش از ۶۰ درصد پروژههای مدرسهسازی در کشور با مشارکت خیرین انجام میشود و استان فارس با مشارکت ۷۳ درصدی خیرین، جایگاه بالاتری از میانگین کشوری دارد.