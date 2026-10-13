



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد سلیمی در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان فارس، به نمایندگی از وزیر آموزش و پرورش، با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز گفت: بیش از ۶۰ درصد پروژه‌های مدرسه‌سازی در کشور با مشارکت خیرین انجام می‌شود و استان فارس با مشارکت ۷۳ درصدی خیرین، جایگاه بالاتری از میانگین کشوری دارد.

وی با اشاره به آغاز جشنواره‌های استانی خیرین مدرسه‌ساز کشور از استان فارس افزود: برگزاری این جشنواره‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش عدالت آموزشی در کشور باشد.

سلیمی ابراز امیدواری کرد با تداوم مشارکت خیرین، عدالت آموزشی در حوزه‌های مختلف آموزشی و پرورشی بیش از پیش توسعه یابد.