معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به تجربه‌های جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، پدافند غیرعامل را «بال دوم دفاع» دانسته و گفت: باید از این تجربه‌ها به‌عنوان اندوخته‌ای ارزشمند برای تقویت آمادگی دفاعی، کاهش آسیب‌پذیری و صیانت از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های استان بهره گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به تجربه‌های جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، پدافند غیرعامل را «بال دوم دفاع» دانسته و گفت: باید از این تجربه‌ها به‌عنوان اندوخته‌ای ارزشمند برای تقویت آمادگی دفاعی، کاهش آسیب‌پذیری و صیانت از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های استان بهره گرفت.

مهدی حداد در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه تداوم کارکرد بخش‌های حیاتی و خدمات‌رسان، از ارکان اصلی تاب‌آوری است، افزود: پایش کمی و کیفی اجرای وظایف محوله از سوی رؤسای کارگروه‌های ۱۱گانه پدافند غیرعامل و فرمانداران ضروری است.

وی همچنین با تأکید بر نقش اداره‌کل پدافند غیرعامل در عملیاتی‌سازی مصوبات، بهره‌گیری از ظرفیت تیم رصد و پایش و نظارت دستگاه‌های مسئول بر اجرای طرح‌های عملیاتی مراکز سطح‌بندی شده استان، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی لازمه تحقق اهداف پدافند غیرعامل است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی افزود: پایداری خدمات حیاتی آب، برق، گاز و مخابرات، آمادگی مراکز امدادی، درمانی و بهداشتی، به‌ویژه در حوادث شیمیایی و پرتوی، توسعه شهری مبتنی بر اصول پدافندی، پیش‌بینی اسکان اضطراری، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و تأمین اقلام اساسی از مهم‌ترین محور‌های ارتقای تاب‌آوری استان است.

حداد همچنین با تأکید بر آمادگی و تمرین مستمر برای مواجهه با شرایط خاص، اضافه کرد: حفاظت از نیروی انسانی، داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، تقویت امنیت سایبری، پایش مستمر امنیت و سلامت مواد غذایی، استمرار فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها و بازنگری در برنامه‌های محله‌محور و مردم‌محور ضروری است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی در مقابله با جنگ شناختی و تقویت جهاد تبیین و ضرورت حفظ ابتکار عمل در روایتگری، هم‌افزایی بین‌بخشی و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات، افزود: عملیاتی‌سازی برنامه‌ها، مسیر تحقق تاب‌آوری پایدار و صیانت از امنیت و زیرساخت‌های استان است.