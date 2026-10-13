به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این دیدار، دکتر محسنی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام ورزشکار علی آزم، که در جریان جنگ اخیر به درجه رفیع شهادت نائل آمد، از ایثار، فداکاری و جان‌فشانی این شهید ورزشکار تجلیل کرد و از خانواده معظم ایشان به پاس تقدیم چنین فرزند پرافتخاری به میهن اسلامی قدردانی به عمل آورد.

وی در این دیدار، ضمن ابراز همدردی و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ورزش و پاسداشت یاد و نام شهدای ورزشکار تأکید کرد.