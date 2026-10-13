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در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا و ارج نهادن به مقام شامخ شهدای ورزشکار، دکتر محسنی، جانشین تربیت بدنی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خانواده معظم شهید ورزشکار علی آزم دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این دیدار، دکتر محسنی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام ورزشکار علی آزم، که در جریان جنگ اخیر به درجه رفیع شهادت نائل آمد، از ایثار، فداکاری و جانفشانی این شهید ورزشکار تجلیل کرد و از خانواده معظم ایشان به پاس تقدیم چنین فرزند پرافتخاری به میهن اسلامی قدردانی به عمل آورد.
وی در این دیدار، ضمن ابراز همدردی و تجدید میثاق با آرمانهای والای شهدا، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ورزش و پاسداشت یاد و نام شهدای ورزشکار تأکید کرد.