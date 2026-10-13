سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد، به کارمندان و شهروندانی که نزدیک تأسیسات آرامکو در دمام و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض حضور دارند، هشدار می‌دهیم که آنجا را تخلیه کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد، به کارمندان و شهروندانی که نزدیک تأسیسات آرامکو در دمام و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض حضور دارند، هشدار می‌دهیم که آنجا را تخلیه کنند.

یحیی سریع هشدار داد: در صورت هدف قرار گرفتن شهر صنعا، این پایگاه‌ها و مراکز اعلام‌شده بلافاصله موشک‌باران و هدف حمله قرار خواهند گرفت.