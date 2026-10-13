به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت: با رانندگانی که مرتکب تخلفاتی نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز و رفتار‌های پرخطر رانندگی شوند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد و خودرو‌های متخلف به پارکینگ منتقل خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه حفظ جان شهروندان اولویت اصلی پلیس راهور است، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رفتار‌های مخاطره‌آمیز، در کاهش حوادث رانندگی مشارکت کنند.