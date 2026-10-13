به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی این موفقیت، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قدردانی کرد.



این قدردانی به‌دلیل مشارکت موثر سازمان انرژی اتمی ایران در فعالیت‌های استانداردسازی کشور و کسب عنوان دستگاه اجرایی برتر در این حوزه صورت گرفت.

متن پیام تقدیر رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به این شرح است:

جناب آقای محمد اسلامی

رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران

نظام استاندارد و تنظیم‌گری فنی کشور، شبکه‌ای منسجم از دستگاه‌های اجرایی است که کارآمدی آن در گرو تعامل مستمر، مشارکت مسئولانه بخش دولتی و اهتمام حرفه‌ای مدیران و کارشناسان است.

کسب عنوان دستگاه اجرایی برتر در فعالیت‌های استانداردسازی، بر اساس ارزیابی عملکرد دوره ۱۴۰۴–۱۴۰۵، بیانگر مشارکت مؤثر جنابعالی و همکاران محترمتان در مسیر ارتقای استاندارد‌های کشور و شایسته قدردانی است.

ضمن تبریک این موفقیت، توفیق روزافزون جنابعالی و همکاران محترم را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

فرزانه انصاری

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران