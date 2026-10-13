معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش با اشاره به روند تدوین نظام جامع امور تربیتی به ضرورت و توجه به تشکل‌های دانش‌آموزی در الگوی زیست‌بوم تربیتی مدرسه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این زیست‌بوم اشاره کرد و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه راهیان نور، کنگره شهدای دانش‌آموز و پیوند مدرسه با مسجد و محله را از محور‌های برنامه‌های پیش‌رو برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، صادق حسین‌زاده ملکی امروز در نشست شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، بر ضرورت تقویت جایگاه تشکل‌های دانش‌آموزی در ساختار تربیتی مدارس تأکید کرد و گفت: رویکرد آموزش‌وپرورش این است که این تشکل‌ها به‌عنوان یکی از عناصر اصلی زیست‌بوم تربیتی مدرسه شناخته شوند، نه صرفاً مجموعه‌هایی حاشیه‌ای در ساختار وزارتخانه.

وی با اشاره به روند تدوین نظام جامع امور تربیتی، افزود: در جلسه اخیر شورای عالی آموزش‌وپرورش و هنگام ارائه الگوی زیست‌بوم تربیتی مدرسه، به پیشنهاد وزیر آموزش‌وپرورش مقرر شد تشکل‌های دانش‌آموزی جایگاهی مستقل در این الگو داشته باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش گفت : این رویکرد می‌تواند زمینه تقویت ساختاری فعالیت‌های تشکیلاتی دانش‌آموزان و توسعه همکاری‌های تربیتی در سال‌های آینده را فراهم کند.

ثبت حدود ۵۰۰ هزار درخواست عضویت دانش‌آموزان

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اجرای مرحله نخست نقشه راه فعالیت‌های تربیتی در مدارس، افزود : در مقطعی از اجرای این برنامه، حدود ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارسی که فعالیت بسیج در آنها هنوز راه‌اندازی نشده یا به‌طور کامل فعال نبود، درخواست عضویت ارائه کردند.

حسین‌زاده ملکی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از این فعالیت‌ها، بر ضرورت پیگیری درخواست‌ها و فراهم‌کردن زمینه فعال‌سازی بسیج دانش‌آموزی در مدارس تأکید کرد.

وی همچنین همگرایی میان تشکل‌های دانش‌آموزی و اجرای برنامه‌های مشترک را از ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه تربیت دانست و به طرح‌هایی همچون «نو میدان» اشاره کرد.

تأکید بر ارتقای کیفیت اردو‌های راهیان نور

معاون وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به پیش‌رو بودن اردو‌های راهیان نور دانش‌آموزی، آمادگی بیشتر امکانات و زیرساخت‌های میزبانی را خواستار شد.

حسین‌زاده ملکی ، هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول و حمایت از استان‌ها می‌تواند به ارتقای کمی و کیفی این اردو‌ها کمک کند.

پیگیری برنامه‌های کنگره شهدای دانش‌آموز

معاون پرورشی و فرهنگی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برگزاری کنگره شهدای دانش‌آموز، گفت : کمیته‌های مرتبط تشکیل شده‌اند، بخشی از محصولات مورد نیاز تولید شده و برنامه‌هایی نیز از آغاز سال تحصیلی در مدارس به اجرا درآمده است.

برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت نوجوانان

وی با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، از جمله ۱۳ آبان و هفته نوجوان، بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه مشارکت داوطلبانه نوجوانان و تشکل‌های دانش‌آموزی در برنامه‌های جمعی تأکید کرد.

حسین‌زاده ملکی همچنین از هماهنگی با مجموعه‌های مرتبط برای برنامه‌ریزی در این زمینه خبر داد و ابراز امیدواری کرد: ظرفیت مدارس، معلمان و تشکل‌های دانش‌آموزی در این برنامه‌ها به شکل مؤثرتری به کار گرفته شود.

پیوند مدرسه، مسجد و محله در برنامه‌های تربیتی

حسین‌زاده ملکی ، تقویت ارتباط میان مدرسه، مسجد و محله را از محور‌های مهم فعالیت‌های تربیتی دانست و بر نقش تشکل‌های دانش‌آموزی در تحقق این هدف تأکید کرد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به رویکرد محله‌محوری و مسجد‌محوری، گفت: اتصال نهادی مدرسه به مسجد و محله، با استفاده از ظرفیت بسیج دانش‌آموزی و بسیج محلات و مساجد، می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های اجتماعی و کمک به حل مسائل محلی را فراهم کند.

وی بر ضرورت استمرار همکاری میان آموزش‌وپرورش و تشکل‌های دانش‌آموزی برای تقویت فعالیت‌های تربیتی، اجتماعی و فرهنگی در مدارس تأکید کرد.