رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس از عقب‌ماندگی اجرای برنامه آبخیزداری و تخصیص نیافتن اعتبار ۳۰ همتی این بخش خبر داد و خواستار تعیین تکلیف موانع اجرایی آن شد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ پیمان فلسفی در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت، باید طی پنج سال ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر پوشش عملیات آبخیزداری و آبخوانداری قرار گیرد، اما اجرای این برنامه از اهداف تعیین‌شده عقب مانده است.

وی افزود: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس سال گذشته ۳۰ همت اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری تصویب کرد، اما به گفته وی، این اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص نیافت.

لایحه جامع آبخیزداری در انتظار تعیین تکلیف

فلسفی با انتقاد از تأخیر در تعیین تکلیف لایحه جامع آبخیزداری گفت: وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بیش از ۳۰۰ استاد دانشگاه، پیش‌نویس این لایحه را تهیه و به دولت ارسال کرد، اما این روند هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی توضیح داد: پس از توقف پیگیری طرح مجلس به درخواست دولت برای تدوین لایحه، موضوع میان دستگاه‌های مسئول بلاتکلیف مانده است و در صورت ادامه این وضعیت، مجلس پیگیری طرح خود را از سر خواهد گرفت.

کاهش منابع آب، ضرورت مدیریت یکپارچه

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس با اشاره به روند کاهش منابع آب کشور اظهار کرد: بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، متوسط بارش کشور طی ۵۵ سال حدود ۸ درصد کاهش یافته و حجم آب تجدیدپذیر نیز طی حدود سه دهه از ۱۳۰ به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.

فلسفی با اشاره به تفاوت آمار وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان مصرف آب در بخش کشاورزی، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها و استقرار نظام دقیق حسابداری آب تأکید کرد.

به گفته وی، مدیریت یکپارچه آب‌های زیرزمینی و سطحی، محاسبه بیلان آب در حوزه‌های آبخیز، استفاده از پساب تصفیه‌شده در کشاورزی و توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و ذخیره آب باران از راهکار‌های بهبود مدیریت منابع آب است.

سرمایه‌گذاری کشاورزی کمتر از ۳ درصد بودجه

فلسفی سهم بخش کشاورزی از منابع عمومی بودجه را کمتر از ۳ درصد اعلام کرد و گفت: اجرای سند دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور، بر اساس برآورد مطرح‌شده، سالانه به حدود هزار همت اعتبار نیاز دارد.

وی تأکید کرد: تأمین امنیت غذایی پایدار به افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، اصلاح بذر، استفاده از فناوری‌های نوین و کاهش فشار بر منابع پایه تولید نیاز دارد.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس همچنین از پژوهشگران هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری خواست نتایج مطالعات و پیشنهاد‌های اجرایی خود را برای استفاده در فرایند قانون‌گذاری و نظارت به مجلس ارائه کنند.