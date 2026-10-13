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رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس از عقبماندگی اجرای برنامه آبخیزداری و تخصیص نیافتن اعتبار ۳۰ همتی این بخش خبر داد و خواستار تعیین تکلیف موانع اجرایی آن شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ پیمان فلسفی در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت، باید طی پنج سال ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر پوشش عملیات آبخیزداری و آبخوانداری قرار گیرد، اما اجرای این برنامه از اهداف تعیینشده عقب مانده است.
وی افزود: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس سال گذشته ۳۰ همت اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری تصویب کرد، اما به گفته وی، این اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص نیافت.
لایحه جامع آبخیزداری در انتظار تعیین تکلیف
فلسفی با انتقاد از تأخیر در تعیین تکلیف لایحه جامع آبخیزداری گفت: وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بیش از ۳۰۰ استاد دانشگاه، پیشنویس این لایحه را تهیه و به دولت ارسال کرد، اما این روند هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی توضیح داد: پس از توقف پیگیری طرح مجلس به درخواست دولت برای تدوین لایحه، موضوع میان دستگاههای مسئول بلاتکلیف مانده است و در صورت ادامه این وضعیت، مجلس پیگیری طرح خود را از سر خواهد گرفت.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس با اشاره به روند کاهش منابع آب کشور اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائهشده، متوسط بارش کشور طی ۵۵ سال حدود ۸ درصد کاهش یافته و حجم آب تجدیدپذیر نیز طی حدود سه دهه از ۱۳۰ به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.
فلسفی با اشاره به تفاوت آمار وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان مصرف آب در بخش کشاورزی، بر ضرورت هماهنگی دستگاهها و استقرار نظام دقیق حسابداری آب تأکید کرد.
به گفته وی، مدیریت یکپارچه آبهای زیرزمینی و سطحی، محاسبه بیلان آب در حوزههای آبخیز، استفاده از پساب تصفیهشده در کشاورزی و توسعه سامانههای جمعآوری و ذخیره آب باران از راهکارهای بهبود مدیریت منابع آب است.
فلسفی سهم بخش کشاورزی از منابع عمومی بودجه را کمتر از ۳ درصد اعلام کرد و گفت: اجرای سند دانشبنیان امنیت غذایی کشور، بر اساس برآورد مطرحشده، سالانه به حدود هزار همت اعتبار نیاز دارد.
وی تأکید کرد: تأمین امنیت غذایی پایدار به افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، اصلاح بذر، استفاده از فناوریهای نوین و کاهش فشار بر منابع پایه تولید نیاز دارد.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس همچنین از پژوهشگران هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری خواست نتایج مطالعات و پیشنهادهای اجرایی خود را برای استفاده در فرایند قانونگذاری و نظارت به مجلس ارائه کنند.