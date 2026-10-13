معاون اول قوه قضائیه در مراسم قدردانی از مدیران و قضات نمونه ملی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق وظایف، مسئولیت‌پذیری، بزرگ‌منشی مدیران و حفظ انسجام در مجموعه قضایی کشور گفت: آنچه امروز در مجموعه قوه قضائیه به ثمر نشسته، حاصل تلاش‌های جمعی، همت مدیران و کارکنان است.

تأکید معاون اول قوه قضائیه بر شایسته‌سالاری، مسئولیت‌پذیری و انسجام در دستگاه قضایی

تأکید معاون اول قوه قضائیه بر شایسته‌سالاری، مسئولیت‌پذیری و انسجام در دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مراسم قدردانی از مدیران و قضات نمونه ملی قوه قضائیه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول دستگاه قضا، حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و جمعی از مسئولان عالی قضایی و کارکنان این قوه برگزار شد.

انتخاب کارکنان نمونه، گامی راهبردی در اجرای سند تحول

حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، در آیین قدردانی از برگزیدگان دستگاه قضایی، انتخاب کارکنان و مدیران نمونه را فراتر از یک رویداد تشریفاتی و آن را گامی راهبردی در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و تحقق اهداف «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» دانست.

موحدی با اشاره به ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ شایسته‌سالاری در نظام اداری و قضایی کشور تصریح کرد: مبنای هرگونه انتخاب و انتصاب در دستگاه قضا، باید بر مدار «امانت‌داری» و «شایستگی» استوار باشد. وی با استناد به آموزه‌های متعالی قرآن کریم مبنی بر سپردن امانت به اهل آن، خاطرنشان کرد: تقدیر از برگزیدگان، ارج نهادن به روحیه «احسان» و انجام وظایفی است که فراتر از چارچوب‌های معمول، با تعهد، اخلاص و مجاهدت گره خورده است.

فرایند چندمرحله‌ای و شفاف انتخاب برگزیدگان

دکتر موحدی با تشریح فرایند دقیق و علمی انتخاب برگزیدگان افزود: این دستورالعمل، حاصل خرد جمعی و تلاش‌های هم‌افزای بخش‌های مختلف قوه قضاییه، به‌ویژه معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی است. فرایند انتخاب برگزیدگان طی یک مسیر چندمرحله‌ای و شفاف، از تشکیل دبیرخانه و تدوین شاخص‌های ارزیابی آغاز و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سطوح استانی و ملی، مورد بررسی‌های دقیق موردی در کمیسیون مرکزی قرار گرفت تا ضریب دقت و امانت‌داری در این انتخاب به حداکثر برسد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه ضمن تأکید بر قابلیت تکامل این دستورالعمل، تصریح کرد: نظام ارزیابی ما پویاست و با بهره‌گیری از تجربه‌های اجرایی، به‌تدریج به الگویی جامع‌تر برای شناسایی استعداد‌های برتر قضایی و اداری تبدیل خواهد شد.

یکی از نقاط عطف مراسم امسال، رونمایی از «نماد شایستگی و لیاقت قوه قضائیه» بود که دکتر موحدی آن را پیامی برای مدیران ترازِ سند تحول خواند. وی افزود: این نماد، نشان‌دهنده استاندارد تعالی در دستگاه قضایی است و در آینده‌ای نزدیک، برای تمامی مدیران نمونه در سطح استان‌ها نیز اهدا خواهد شد.

این مقام عالی قضایی همچنین با تجلیل از مدیران و همکارانی که در مناطق تحت تأثیر شرایط جنگی، با صلابت به خدمت‌رسانی به مردم ادامه دادند، اظهار داشت: بخش ویژه‌ای از تقدیر امسال به بزرگ‌مردانی اختصاص دارد که در شرایط دشوار و بحرانی، شایستگی مدیریتی خود را با ایستادگی و تداوم خدمت به اثبات رساندند. این بزرگواران، الگوی عملی اخلاق سازمانی و مسئولیت‌پذیری در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

موحدی در پایان، این انتخاب را نه پایان مسیر، بلکه سرآغازی بر مسئولیت‌پذیری مضاعف برگزیدگان دانست و ابراز امیدواری کرد که با گسترش فرهنگ شایسته‌سالاری، زمینه برای ارتقای اثربخشی دستگاه قضایی و افزایش رضایت‌مندی عمومی بیش از پیش فراهم شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌ها و دستاورد‌های گذشته افزود: ما امروز وارث اقدامات ارزشمند و میراث گران‌بهایی هستیم که بزرگان و پیشگامان این مسیر برای ما به یادگار گذاشته‌اند. وظیفه ما نیز حفظ، تکمیل و ارتقای این دستاورد‌ها و برداشتن گام‌های مؤثرتر در مسیر تحقق عدالت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با یادآوری این اصل که انسان مکلف به انجام وظیفه است، نه تضمین نتیجه، افزود: در نظام سازمانی نیز نخستین گام آن است که بدانیم وظیفه ما چیست و مردم و نظام از ما چه انتظاری دارند. تشخیص این وظیفه، به‌ویژه برای مدیرانی که مسئول برنامه‌ریزی و هدایت مجموعه‌ها هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مدیران باید وظایف خود را به‌صورت دقیق شناسایی کنند، اولویت‌ها را متناسب با شرایط و اقتضائات موجود تعیین کنند و برنامه‌های خود را به اقداماتی روشن، مرحله‌بندی‌شده و قابل پیگیری تبدیل کنند؛ اقداماتی که در نهایت، گامی در جهت تحقق عدالت باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه بزرگ‌منشی در عرصه مدیریت و در سطح جامعه اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم امروز ما، تقویت بزرگی و بزرگ‌منشی است. این ویژگی سرمایه‌ای ارزشمند است که می‌تواند در مواجهه با بحران‌ها به کمک جامعه بیاید و زمینه‌ساز استقامت، امید و کاهش ترس و اضطراب شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: جامعه‌ای که از روحیه بزرگی، ایمان و استقامت برخوردار باشد، در برابر دشواری‌ها و فشار‌های دشمنان خود را نمی‌بازد و حوادث را فرصتی برای حرکت رو به جلو و عبور از موانع می‌بیند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف روحیه و کوچک جلوه دادن توانمندی‌های ملت ایران گفت: یکی از روش‌های دشمن، تحقیر ملت و نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است؛ در حالی که ایمان، خودباوری و استقامت از مهم‌ترین عوامل قدرت و پایداری یک ملت به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: هنگامی که یک ملت از ایمان و روحیه ایستادگی برخوردار باشد، محاسبات دشمن با دشواری مواجه می‌شود؛ زیرا قدرت واقعی تنها در برخورداری از امکانات مادی خلاصه نمی‌شود، بلکه ایمان، اراده، انسجام و روحیه یک ملت نیز نقشی تعیین‌کننده دارد.

معاون اول قوه قضائیه با تسری این موضوع به عرصه مدیریت و اداره سازمان‌ها گفت: بزرگ‌منشی در سطح سازمانی نیز اهمیت فراوانی دارد. مدیرانی که از نگاه بلند و روحیه قوی برخوردارند، می‌توانند برنامه‌های بزرگ‌تری تدوین کنند، آینده را دقیق‌تر ببینند و برای تحقق اهداف بلندمدت سازمان برنامه‌ریزی کنند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: اگر نگاه مدیران به مسائل محدود و کوتاه‌مدت باشد، توانایی ترسیم افق‌های روشن برای آینده نیز کاهش می‌یابد. ازاین‌رو، سازمان برای پیشرفت به مدیرانی نیاز دارد که ضمن شناخت دقیق وظایف خود، از قدرت تصمیم‌گیری، نگاه راهبردی و روحیه مسئولیت‌پذیری برخوردار باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مجموعه قضایی کشور اظهار کرد: تلاش‌ها و اقدامات مدیران در شرایط دشوار، از جمله دوران جنگ تحمیلی، نشان‌دهنده اهمیت همین روحیه مسئولیت‌پذیری و بزرگ‌منشی است. تقدیر از مدیران و کارکنان برتر نیز باید فرصتی برای ارج نهادن به این ویژگی‌ها و تقویت آنها در مجموعه قضایی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: مجموعه قضایی کشور نیز برای پیشبرد مأموریت‌های خود و تحقق عدالت، باید از انسجام سازمانی و هماهنگی میان مدیران، قضات و کارکنان برخوردار باشد. هنگامی که مسئولیت‌ها به‌درستی شناخته شوند، اولویت‌ها مشخص باشند و همه اعضای مجموعه با همدلی در مسیر اهداف مشترک حرکت کنند، امکان دستیابی به نتایج مؤثرتر فراهم خواهد شد.

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