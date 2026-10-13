نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از رفع دو مانع صدور مجوز تولید بدون کارخانه، شامل الزام به ثبت نشان تجاری و برخورداری از شخصیت حقوقی، خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای موسی احمدزاده گفت: با رفع این موانع، امکان دریافت مجوز تولید بدون کارخانه برای اشخاص حقیقی نیز فراهم شده است و متقاضیان در مرحله نخست نیازی به ارائه نشان تجاری ثبت‌شده ندارند.

وی با اشاره به اقدامات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار افزود: پیگیری مطالبات فعالان این حوزه از مسیر قانونی ادامه یافته است.

ظرفیت خالی صنایع

احمدزاده با اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده در بخش صنعت گفت: در برخی صنایع کشور حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولید بلااستفاده مانده است.

وی افزود: تولید بدون کارخانه امکان استفاده از ظرفیت واحد‌های صنعتی موجود را فراهم می‌کند و به کسب‌وکار‌ها اجازه می‌دهد با سرمایه محدود، طراحی محصول و شناسایی بازار را دنبال کنند و تولید را به واحد‌های دارای ظرفیت خالی بسپارند.

نقش زنجیره ارزش در تولید

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به مفهوم منحنی لبخند در زنجیره ارزش توضیح داد: بخش‌هایی مانند طراحی، توسعه محصول و فرمولاسیون در مراحل پیش از تولید و بازاریابی، توزیع و برندسازی در مراحل پس از تولید، از بخش‌های مهم ایجاد ارزش افزوده هستند؛ در حالی که تولید فیزیکی لزوماً بیشترین ارزش افزوده را ایجاد نمی‌کند.

احمدزاده همچنین کیفیت قوانین، نظام بانکی، عملکرد دستگاه قضایی و شرایط محیط کسب‌وکار را از عوامل مؤثر بر توسعه تولید دانست و گفت: تسهیل فرایند‌های گمرکی و مالیاتی می‌تواند به تداوم فعالیت بنگاه‌ها کمک کند.

وی انعقاد قرارداد‌های بلندمدت با تولیدکنندگان، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش عمق ساخت داخل را از راهکار‌های تقویت تولید ملی برشمرد.