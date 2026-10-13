پخش زنده
امروز: -
اردوى پایانی تیم ملى کشتى آزاد کشورمان از ۲۴ مهر تا ۳ آبان در کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که میباید تا ساعت ۱۵ جمعه ۲۴ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:
٥٧کیلوگرم: میلاد والى زاده (مازندران) عرشیا حدادی (مازندران)
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) مهدی رحیمی (البرز)
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) یاسین رضایی (مازندران)
٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران) علی خرمدل (تهران)
٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانى (مازندران) امیرمحمد زرین کام (تهران)
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودى (مازندران) سبحان اسمی (تهران)
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) علیرضا کریمی (تهران)
٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) امیررضا علیپور (خراسان رضوی)
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانى (مازندران) ابوالفضل بابالو (تهران)
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) مصطفی طغانی (خراسان رضوی)
سرمربى: پژمان درستکار
مربیان: مهدی تقوی - احسان امینی - فرید دژم خوى - مصطفی آقاجانی - فرشید قبادى
مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ