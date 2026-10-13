

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید تا ساعت ۱۵ جمعه ۲۴ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والى زاده (مازندران) عرشیا حدادی (مازندران)

٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) مهدی رحیمی (البرز)

٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) یاسین رضایی (مازندران)

٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران) علی خرمدل (تهران)

٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانى (مازندران) امیرمحمد زرین کام (تهران)

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودى (مازندران) سبحان اسمی (تهران)

٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) علیرضا کریمی (تهران)

٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) امیررضا علیپور (خراسان رضوی)

٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانى (مازندران) ابوالفضل بابالو (تهران)

١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) مصطفی طغانی (خراسان رضوی)

سرمربى: پژمان درستکار

مربیان: مهدی تقوی - احسان امینی - فرید دژم خوى - مصطفی آقاجانی - فرشید قبادى

مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ