محمدصادق افراسیابی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از تخصیص صد درصدی بودجه حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: برای اولین بار در مسیر مقررات‌گذاری بودجه‌ای کشور، بودجه‌ای برای حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای در نظر گرفته شد که به‌طور کامل میان دستگاه‌های مختلف توزیع و محقق شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس تخصیص بودجه سال ۱۴۰۴، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از تولید ۸ بازی حمایت می‌کند که بازی‌سازان این آثار عمدتا از طریق رویداد‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از جمله رویداد حمایت از تولید بازی‌های مقاومت، رویداد سرمایه‌گذاری هفته بازی ایران و جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران انتخاب شده‌اند.

وی با اشاره به روند تولید این آثار افزود: از میان هشت بازی مورد حمایت کانون، بازی «محافظان کوچک» که برگزیده جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران بود و در زمان انتخاب تنها یک مرحله از آن ساخته شده بود، هم‌اکنون به‌طور کامل تولید شده و هفته آینده در تمام فروشگاه‌های مجازی عرضه بازی رونمایی خواهد شد تا به‌ویژه قشر کودک و نوجوان از آن استفاده کنند.

معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ادامه داد: علاوه بر کانون پرورش فکری، سازمان بسیج از ۸ بازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۲ بازی و مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما نیز از ۵ بازی حمایت کرده است که در دست تولید هستند و به محض آماده شدن، رونمایی خواهند شد.

افراسیابی در پایان خاطرنشان کرد: عمده این بازی‌ها از سه مسیر رویداد حمایت از تولید بازی‌های مقاومت، رویداد سرمایه‌گذاری هفته بازی ایران «هفت‌خوان» و جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران انتخاب شده‌اند و امید می‌رود با تکمیل و عرضه این آثار در بازار، شاهد اتفاقی بزرگ در عرصه عرضه بازی‌های فاخر در کشور باشیم.