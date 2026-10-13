به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ آیین روز جهانی استاندارد با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس سازمان انرژی اتمی و بیش از ۵۰۰ تن از فعالان بخش استاندارد در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.

در این آیین دو آزمایشگاه همکار استاندارد استان بوشهر، «شرکت بازرسی فنی نیروگستر لیان» و «شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان» به‌عنوان آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی نمونه کشور در سال ۱۴۰۵ برگزیده شدند و از مدیران عامل آنها تجلیل شد.

در این آیین همچنین از چندین واحد تولیدی نمونه و پژوهشگران برتر بخش استاندارد تجلیل شد.

«شرکت نیروگستر لیان» در شهرک صنعتی شماره یک بوشهر و «شرکت شاخه زیتون لیان» در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، از بزرگترین شرکت‌های فعال در بخش استاندارد در سطح کشور هستند که شعب و نمایندگی‌های پرشماری در ایران و دنیا دارند.