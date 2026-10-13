جلسه کمیته فنی کشف و خنثی‌سازی استان ایلام با دو محور آمادگی برای مقابله با اثرات پدیده ال نینو و هماهنگی دستگاه‌ها برای کنترل حوادث احتمالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «رضا دارابی» معاون عمرانی استاندار ایلام، در این نشست با اشاره به آمادگی دستگاه‌ها برای مدیریت و کنترل بحران در حوادث مختلف گفت: در زمینه ذخیره‌سازی سوخت در استان اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: دستورالعمل‌های لازم به ارگان‌های مختلف برای آمادگی در برابر حوادث داده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

این جلسه با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با اثرات پدیده ال نینو و همچنین کنترل بحران‌های احتمالی برگزار شد و در آن، آمادگی دستگاه‌ها برای مدیریت بحران در حوادث مختلف بررسی شد.