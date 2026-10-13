فرمانده انتظامی تالش از کشف ۵۴۰ قطعه طیور زنده بدون مجوز حمل و بهداشت به ارزش یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی‌نیا گفت: مأموران انتظامی هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی وانت مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۵۴۰ قطعه طیور زنده بدون مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی تالش گفت: کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ عباس حقیقی‌نیا افزود: در این رابطه متهم ۳۴ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.