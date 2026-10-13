به گفته مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و فناوری وزارت جهاد کشاورزی، صدور شناسنامه محصولات کشاورزی در کردستان به‌زودی شتاب بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بهراملو با بیان این مطلب افزود: کردستان به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور، در مسیر اجرای طرح شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی با هدف تضمین سلامت غذایی و تسهیل صادرات قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در تولید محصولاتی همچون سیر و سیب‌زمینی گفت: با وجود اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی، تاکنون شناسنامه‌ای با کد دوبعدی در کردستان صادر نشده است.

به گفته وی، تاکنون نزدیک به ۳ هزار و ۹۰۰ شناسنامه کددار در کشور صادر شده و دریافت این شناسنامه برای عرضه و صادرات محصولات مشمول طرح، ضروری است.