به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، پس از ۱۵ سال وقفه، با رفع معارض سرسخت مسیر با دستور قضایی، فاز دوم رینگ شهری نشتارود در استان مازندران وارد مرحله حیاتی آسفالت شد تا گره ترافیکی این شهر گردشگرپذیر و ترانزیتی به زودی باز شود.

شهر نشتارود در غرب مازندران سال‌هاست که زیر بار سنگین ترافیک محور ترانزیتی نفس می‌کشد؛ پروژه‌ای که قرار بود مرهمی بر زخم ترافیک این منطقه باشد، اما اجرای «رینگ شهری» آن به درازا کشید و ۱۵ سال از آغاز آن گذشت.

حالا، اما با عزمی جدی و پای کار آمدن دستگاه قضایی، امید‌ها برای تکمیل این طرح کلیدی پررنگ‌تر شده است.

سید سهیل نجبایی، شهردار نشتارود در حاشیه عملیات رفع معارض این پروژه به خبرنگار ما گفت: امروز با همراهی نیرو‌های شهرداری و عوامل انتظامی و با اخذ دستور قاطع قضایی، یکی از معارضان اصلی و سرسخت در ابتدای فاز دوم رفع شد تا موانع اجرای کار یکی پس از دیگری کنار بروند.

وی با اشاره به مشخصات فنی این بخش افزود: با رفع این معارض — که در محدوده زمینی پرورش گل و گیاه قرار داشت و با همکاری مالک تجهیزات آن منتقل شد — حدود یک‌هزار و ۵۰۰ متر از مسیر فاز دوم که زیرسازی آن به اتمام رسیده بود، آماده ورود مستقیم به عملیات آسفالت شد.

شهردار نشتارود با تشریح کلیات این طرح کلان عمرانی تصریح کرد: کل طول رینگ شهری نشتارود حدود ۶ هزار و ۸۷۰ متر (نزدیک به ۷ کیلومتر) با عرض ۴۰ متر و در دو لاین طراحی شده که فاز نخست آن ۳ هزار و ۸۰۰ متر، فاز دوم یک‌هزار و ۵۰۰ متر و فاز سوم یک‌هزار و ۶۰۰ متر طول دارد.

نجبایی با تأکید بر نقش حیاتی این پروژه در روان‌سازی ترافیک خاطرنشان کرد: نشتارود در یک مسیر پرتردد ترانزیتی واقع شده و فاقد مسیر جایگزین مناسب بود؛ بی‌شک بهره‌برداری کامل از این رینگ شهری علاوه بر کاهش چشمگیر توقف و تراکم خودروها، نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت، تلفات زمانی سفر و آرامش شهروندان و مسافران خواهد داشت.

با شتاب گرفتن روند اجرایی پروژه و آغاز عملیات آسفالت در این قطعه یک‌هزار و ۵۰۰ متری، حالا شهروندان نشتارود چشم‌انتظار روزی هستند که پس از یک دهه و نیم انتظار، پرونده ترافیک سنگین درون‌شهری بسته شود.