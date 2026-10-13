­رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس سازمان توسعه معادن پاکستان در دیداری مشترک، راهکار‌های گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌ها در بخش معدن را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران؛ محمدعلی دهقان‌دهنوی در دیدار با اسد احمد، در خصوص زمینه‌های گسترش همکاری‌های تجاری و ایجاد فرصت‌های جدید برای تعاملات اقتصادی دو کشور گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های موجود برای توسعه مبادلات تجاری و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه معدن نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین دو طرف خواستار گسترش تعاملات دو طرفه و بهره‌گیری از فرصت‌های مشترک برای توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان شدند.

در این دیدار دهقان‌دهنوی با اعلام آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از گسترش همکاری‌های تجاری با پاکستان، بر اهمیت تقویت روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف تجاری تأکید کرد.

رئیس سازمان توسعه معادن پاکستان نیز از توسعه همکاری‌ها و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای گسترش تعاملات تجاری میان دو کشور استقبال کرد.