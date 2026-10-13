کارشناسان وزارت و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برای شناسایی باغدار نمونه کشوری، با بازدید میدانی و «کیل‌گیری» باغات سیب شهرستان دماوند، شاخص‌های تولید در این منطقه را ارزیابی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان دماوند به دلیل برخورداری از اقلیم و آب‌وهوای مناسب، همواره یکی از مراکز استراتژیک تولید سیب در کشور محسوب می‌شود. این شهرستان با ثبت رکورد‌های چشمگیر در بهره‌وری واحد سطح، سالانه تولیدی دو برابر میانگین کشوری را به ثبت می‌رساند؛ به گونه‌ای که در حالی که میانگین تولید ملی حدود ۱۵ تن در هر هکتار است، تولیدات شهرستان دماوند با عبور از مرز ۳۰ تن در هر هکتار، رتبه نخست استان تهران و جایگاهی ممتاز در سطح ملی را به دست آورده است.

در همین راستا، تیمی از کارشناسان ارشد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با حضور در محل باغات، به بررسی دقیق معیار‌های تعیین باغدار نمونه پرداختند. در این بازدید تخصصی، با استفاده از روش «کیل‌گیری» و ارزیابی میدانی، تمامی شاخص‌های کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت تا بر این اساس، باغدار نمونه کشوری در سال زراعی آینده معرفی گردد.