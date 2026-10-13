عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان با هشدار درباره احتمال بارندگی‌های شدید ناشی از پدیده ال‌نینو، بر مدیریت زمان کاشت گندم و کلزا برای جلوگیری از خسارت به مزارع تأکید کرد.

هشدار ال‌نینو به کشاورزان خوزستانی درباره زمان کاشت گندم و کلزا

هشدار ال‌نینو به کشاورزان خوزستانی درباره زمان کاشت گندم و کلزا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان روز سه‌شنبه در دوره آموزشی مدیریت زراعت گندم با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه زمان کاشت در شرایط احتمال افزایش بارندگی‌های ناشی از پدیده ال‌نینو گفت: کشاورزان باید به‌جای تعیین تاریخ ثابت برای کشت گندم و کلزا، زمان کاشت را بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی و وضعیت رطوبتی خاک تنظیم کنند تا از خسارت‌های ناشی از ماندابی شدن خاک و سله‌بندی مزارع جلوگیری شود.

حسین کاظمی با اشاره به پیش‌بینی‌های اقلیمی و احتمال افزایش بارندگی‌ها در سال زراعی جاری افزود: تعیین یک تاریخ ثابت برای کاشت گندم و کلزا در شرایط تغییرات اقلیمی، ریسک تولید محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: راهبرد اصلی در این شرایط، استفاده از «محدوده زمانی بهینه کاشت» است؛ به این معنا که کشاورزان با رصد پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت هواشناسی، زمان نهایی کشت را متناسب با وضعیت رطوبتی خاک و احتمال وقوع سامانه‌های بارشی تعیین کنند.

این پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با هشدار نسبت به کاشت پیش از بارندگی‌های شدید تصریح کرد: در مزارع دارای خاک‌های سنگین و رسی با زهکشی ضعیف، بارندگی بلافاصله پس از کاشت می‌تواند موجب اشباع بستر بذر، کاهش اکسیژن خاک و تشکیل سله شود.

کاظمی ادامه داد: این شرایط درصد سبزشدن بذرها را کاهش می‌دهد و موجب استقرار غیریکنواخت بوته‌ها در مزرعه می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود در صورت پیش‌بینی بارندگی‌های شدید، عملیات کاشت تا عبور سامانه بارشی و رسیدن خاک به وضعیت مناسب برای کشت، چند روز به تعویق بیفتد.

وی در عین حال نسبت به تأخیر بیش از حد در کاشت هشدار داد و گفت: مدیریت شرایط ناشی از ال‌نینو نباید به خروج از محدوده زمانی بهینه کاشت منجر شود؛ زیرا تأخیر در کشت کلزا می‌تواند عملکرد دانه و درصد روغن را کاهش دهد و گیاه را در مراحل حساس گلدهی و تشکیل خورجین با تنش گرمایی پایان فصل مواجه کند.

این عضو هیئت علمی افزود: در کشت گندم نیز تأخیر در کاشت، فرصت پنجه‌زنی گیاه را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود مراحل حساس رشد با گرمای پایان فصل هم‌زمان شود؛ موضوعی که به کاهش وزن هزار دانه و عملکرد نهایی محصول می‌انجامد.

کاظمی خاطرنشان کرد: بهترین راهبرد، «کاشت فرصت‌محور» است؛ به این معنا که کشاورزان پس از عبور سامانه‌های بارشی و تخلیه آب اضافی از خاک، در نخستین فرصت مناسب عملیات کاشت را انجام دهند تا ضمن حفظ سلامت گیاهچه در مراحل اولیه رشد، از مواجهه مراحل حساس رشد محصول با تنش گرمایی پایان فصل جلوگیری شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، از اواخر مهرماه امسال فعالیت پدیده ال‌نینو در استان پیش‌بینی شده و هشدارهای لازم برای انجام اقدامات پیشگیرانه به‌منظور مهار سیلاب‌های احتمالی به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است.