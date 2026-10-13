چهارمین دوره پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» با انتخاب ۴۰ غزل جدید و با هدف ترویج شعرخوانی و گسترش آشنایی مردم با غزلیات حافظ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الهه سلحشور، تهیه‌کننده برنامه «صباخوان»، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به استقبال مخاطبان در سه دوره گذشته پویش صباخوانی غزل‌های حافظ، ادامه این رویداد را نتیجه علاقه مردم به شعر حافظ و تلاش برای پیوند بیشتر جامعه با ادبیات فارسی دانست.

وی مهم‌ترین دستاورد دوره‌های گذشته را مشارکت گروه های مختلف مردم عنوان کرد و گفت: بسیاری از علاقه‌مندان که پیش از این تصور نمی‌کردند بتوانند غزلی از حافظ را به‌درستی بخوانند، با استفاده از نمونه‌خوانی‌های منتشرشده در وبگاه رادیو صبا و راهنمایی‌های برنامه «صباخوان»، به شعرخوانی علاقه‌مند شده‌اند.

سلحشور افزود: در چهارمین دوره این پویش، ۴۰ غزل جدید انتخاب و در بخش «صباخوانی غزل‌های حافظ» در وبگاه رادیو صبا منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به نشانی radio saba.ir، یک غزل را انتخاب کنند و فایل صوتی خوانش خود را با فرمت MP۳ ارسال کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی و ادبی در ارسال آثار گفت: فایل‌های صوتی باید بدون موسیقی زمینه و در محیطی آرام و بدون صدای مزاحم ضبط شوند. همچنین خوانش صحیح شعر، رعایت لحن مناسب و پرهیز از تپق و اشتباه در خواندن، از معیار‌های ارزیابی آثار است.

تهیه‌کننده برنامه «صباخوان» با اشاره به نقش آموزشی این برنامه افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با گوش دادن به نمونه‌خوانی‌ها و استفاده از راهنمایی‌های برنامه، اشکالات احتمالی خود را اصلاح کنند. این فرصت به افراد کمک می‌کند تا با اعتمادبه‌نفس بیشتری در پویش شرکت کنند.

سلحشور گفت: آثار ارسالی از اواخر آبان‌ وارد مرحله داوری می‌شوند و پس از ارزیابی هیئت داوران، برگزیدگان در شب یلدا معرفی خواهند شد. جوایز این دوره شامل جایزه نقدی و تندیس ویژه پویش است.

وی همچنین از اضافه شدن بخش پرسش و پاسخ درباره حافظ خبر داد و گفت: در بخش جدید، پرسش‌هایی درباره زندگی، شخصیت و غزلیات حافظ در سامانه هدهد و بخش نظرسنجی صباخوان در سایت رادیو صبا مطرح می‌شود. شرکت‌کنندگان با پاسخ دادن به پرسش‌ها در قرعه‌کشی جوایز شرکت خواهند کرد.

تهیه‌کننده برنامه «صباخوان» با اشاره به همکاری بخش‌های مختلف سازمان صداوسیما در برگزاری این رویداد افزود: امسال مرکز فارس و صداوسیمای مرکز فارس، اداره‌کل میراث فرهنگی استان، شهرداری و شبکه دو سیما نیز در کنار رادیو صبا برای گسترش اطلاع‌رسانی و تولید محتوای مرتبط با پویش مشارکت دارند.

سلحشور درباره تولید مجموعه تصویری غزلیات حافظ نیز گفت: در این بخش، ابتدا آثار شرکت‌کنندگان دوره‌های گذشته، به‌ویژه برگزیدگان، بر اساس امتیاز و امکان حضورشان برای ضبط تصویری دعوت می‌شوند. هدف این است که در ادامه، مجموعه‌ای تصویری از غزل‌های حافظ با خوانش علاقه‌مندان تولید شود و آثار از طریق شبکه‌های تلویزیونی، کانال‌ها و سایت رادیو صبا در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

وی گفت: پویش صباخوانی غزل‌های حافظ تنها به رقابت در شعرخوانی محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای آشنایی بیشتر مردم با ادبیات فارسی، تقویت مهارت خوانش شعر و گسترش حضور حافظ در زندگی روزمره ایرانیان است.