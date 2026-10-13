خیرین و مردم شهرستان مهر با اهدای یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به دانش آموزان کم برخوردار یاری رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مهر گفت: در جریان برگزاری مراسم جشن عاطفه‌ها در شهرستان مهر، خیرین و مردم این شهرستان با اهدای مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، حمایت گسترده خود را از دانش‌آموزان کم برخوردار نشان دادند.

وهب نورایی افزود: این کمک‌های ارزشمند شامل مجموعه‌ای از کیف‌های مدرسه، لوازم‌التحریر و همچنین مبالغ نقدی است که با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار در بخش‌های وراوی و مرکزی شهرستان مهر، آماده وتوزیع شد.