نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تأکید کرد که کاهش منابع مالی نباید به انتقال بار مسئولیت‌ها به کشور‌های میزبان، به‌جای تقسیم عادلانه آن منجر شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی کشورمان با اشاره به میزبانی ایران از ۷۷۰ هزار پناهنده و میلیون‌ها مهاجر خارجی، آن هم در شرایط تحریم‌های یکجانبه و دو تجاوز نظامی گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی طی کمتر از یک سال گذشته، تصریح کرد: ایران با وجود این فشارها، همچنان به ارائه خدمات گسترده آموزشی، بهداشتی و حمایتی به پناهندگان ادامه داده است.

یاراحمدی تحصیل بیش از ۷۰ هزار دانشجو، حمایت از بیش از ۴۰ هزار زن سرپرست خانوار و فرزندان آنان، ارائه خدمات درمانی به بیش از سه هزار بیمار صعب‌العلاج و پوشش بیمه پایه سلامت پناهندگان را از جمله این اقدامات برشمرد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی کشورمان با اشاره به هزینه بیش از سه میلیارد دلاری ایران صرفاً در حوزه بهداشت و درمان پناهندگان، خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۴۰ میلیون دلار نیاز عملیاتی کمیساریا در ایران، حتی یک‌دهم آن نیز تأمین نشده است.

هفتاد و هفتمین نشست کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از ۲۰ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در ژنو برگزار می‌شود.