رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در نشست تخصصی صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان با اشاره به ظرفیت‌های زیست بوم دانش‌بنیان گفت: حوزه دانش‌بنیان کشور به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های غنی و نیروی انسانی متخصص، مزیت‌های رقابتی بالایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در این نشست که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، توسعه صادرات دانش‌بنیان را یکی از شاخص‌های اصلی پیشرفت و توانمندی اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: صادرات و تعاملات بین‌المللی، کلیدی‌ترین مولفه‌های رشد و توسعه‌یافتگی در دنیای امروز هستند.

بهره‌گیری از زیرساخت‌های غنی برای جهش صادراتی

روزبه با اشاره به ظرفیت‌های اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: حوزه دانش‌بنیان جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های غنی و نیروی انسانی متخصص، از مزیت‌های رقابتی بالایی برخوردار است. شرکت‌های دانش‌بنیان ما به پشتوانه قیمت تمام‌شده رقابتی و کیفیت بالای محصولات، ظرفیت آن را دارند که با ورود به سبد صادراتی کشور، تراز تجاری ایران را به‌ویژه در تعامل با کشور‌های همسایه و بازار‌های جهانی به‌طور معناداری بهبود بخشند.

تثبیت بازار‌های فعلی؛ گام نخست سازمان

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با اشاره به مأموریت‌های این سازمان تصریح کرد: سازمان ما با تکیه بر اساسنامه خود، تسهیل صادرات دانش‌بنیان را در اولویت قرار داده است. اگرچه در ابتدای مسیر شکل‌دهی به ساختار‌های اجرایی هستیم، اما با همکاری تنگاتنگ معاونت علمی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط، به دنبال ایجاد بستر‌های لازم برای حمایت از شرکت‌ها هستیم.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، گام نخست ما تثبیت سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار‌های صادراتی موجود است؛ این تثبیت با توجه به محدودیت‌ها و فشار‌های خارجی، خود دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود. پس از آن، برنامه‌ریزی برای نفوذ به بازار‌های جدید و متنوع‌سازی مقاصد صادراتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

هماهنگی بین‌نهادی؛ پیش‌شرط موفقیت

روزبه با اشاره به لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: جهت‌گیری‌های کلان کشور در دو سال گذشته نشان‌دهنده رشد صادرات دانش‌بنیان است؛ هرچند این روند با سرعت ایده‌آل فاصله دارد، اما مسیر کاملا درست و امیدوارکننده است. استقرار کامل این مسیر، مستلزم هماهنگی دقیق‌تر میان نهاد‌های مؤثر، به‌ویژه همکاری سازنده با سازمان توسعه تجارت است تا با هم‌افزایی سیاست‌گذار و شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان، موانع پیش‌رو برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: این سازمان آمادگی کامل دارد تا با مشارکت در توافق‌های دوجانبه و چندجانبه، مسیر حل مشکلات تجار و فناوران را هموار کرده و زمینه را برای جهش صادراتی محصولات دانش‌بنیان فراهم آورد.