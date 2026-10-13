معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان بر مشارکت همه اقشار در مراسم ۱۳ آبان و ضرورت آگاهی‌بخشی به نسل جوان درباره حوادث تاریخی مرتبط با آمریکا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، در نشست هم‌اندیشی ستاد استانی بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر ضرورت مشارکت گسترده مردم و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی تأکید کرد.

رضا نجاتی، با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان در مناسبت‌های ملی افزود: این روز نمادی از مبارزه با استکبار جهانی و آشکار شدن سیاست‌ها و اقدامات آمریکا علیه ایران و منطقه است.

وی با اشاره به رویدادهای تاریخی، از ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد تا حوادث پس از انقلاب، تصریح کرد: ۱۳ آبان نماد مجموعه‌ای از حوادث تاریخی و اقدامات منتسب به آمریکاست که در حافظه تاریخی ملت ایران جایگاه ویژه‌ای دارد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: مذاکره هرگز به معنای دوستی با آمریکا نیست و تا زمانی که سیاست‌های مورد انتقاد ایران از سوی این کشور ادامه داشته باشد، نمی‌توان از برقراری روابط دوستانه سخن گفت.

وی همچنین بر ضرورت آگاهی‌بخشی به نسل جدید تأکید کرد و از مدیران خواست برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان را به برگزاری راهپیمایی محدود نکنند و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، جوانان را با ابعاد مختلف حوادث تاریخی مرتبط با آمریکا آشنا سازند.

نجاتی با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان در مناسبت‌های انقلاب اسلامی افزود: این روز در شکل‌گیری و گرامیداشت مناسبت‌هایی همچون ۲۲ بهمن و روز قدس اهمیت دارد.وی با بیان اینکه مراسم ۱۳ آبان در سال‌های اخیر بیشتر با حضور دانش‌آموزان برگزار شده است، خواستار مشارکت همه اقشار جامعه در این مراسم شد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها برای برگزاری باشکوه آن تأکید کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان همچنین نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را در برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم مهم دانست و خواستار همکاری حداکثری دستگاه‌های اجرایی برای فراهم کردن زمینه حضور مردم در شهرها و روستاهای استان شد.

آغاز برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان از ششم آبان

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام علیرضا قربانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خوزستان، با انتقاد از غیبت نمایندگان برخی دستگاه‌های دولتی در نشست گفت: برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان از ششم آبان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به پیشینه مشارکت مردمی در مراسم ملی استان خوزستان، بر ضرورت اجرای برنامه‌ها براساس شیوه‌نامه ابلاغ‌شده از سوی استانداری و فرمانداری‌ها تأکید کرد.

قربانی همچنین با اشاره به شرایط جنگی کشور، خواستار حضور فعال و مسئولانه دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مناسب به شرکت‌کنندگان شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان، تأمین خدمات رفاهی از جمله آب آشامیدنی در روزهای گرم را از جمله ضرورت‌های برگزاری مراسم دانست و بر لزوم جلوگیری از تکرار کاستی‌های سال‌های گذشته در خدمت‌رسانی به مردم و شرکت‌کنندگان تأکید کرد.