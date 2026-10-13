به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت، درگردهمایی مدیران کل صمت استان‌ها در شیراز، استقرار حکمرانی صنعتی مبتنی بر حلقه‌های زنجیره ارزش را از اولویت‌های پیشرو در این وزارتخانه برشمرد.

دکتر شجاعی افزود: در رویکرد وزارت صمت و اولویت‌های پیشرو در این وزارتخانه، طرح‌های متمرکز بر تامین نیاز‌های داخل کشور، ایجادکننده ظرفیت‌های صادراتی در تولید، ایجاد ارزش افزوده و طرح‌های صنعتی با پیشرفت ۶۰ درصدی در اولویت پذیرش و دریافت بسته‌های حمایتی ویژه قرار می‌گیرند.

وی افزود: تمرکز بر بخش دیجیتال و ایجاد تحول در تکنولوژی در این بخش هم از اولویت‌های پیش بینی شده در پذیرش طرح‌های حوزه صنعت معدن استان هاست.

مدیر کل صمت استان فارس هم با بیان اینکه استان فارس، استان پیشگام و پایلوت در تهیه برنامه جامع طرح‌های تکمیل کننده زنجیره ارزش عمل کرده است گفت: در بخش صنایع و معادن استان فارس، ۳۰ حلقه ارزشی در بخش‌های صنایع معدنی، کشاورزی و مواد غذایی، نفت و گاز و پتروشیمی، برق و الکترونیک شناسایی و معرفی شده که می‌تواند بستر ایجاد شرکت‌ها و کارخانجات و جذب سرمایه گذار باشد و تا سال ۱۴۰۷، عملیاتی می‌شود.