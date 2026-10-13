با هدف ساماندهی مشاغل مزاحم، نظارت مستمر بر فعالیت مراکز خرید و فروش ضایعات و پیشگیری از جرایمی همچون سرقت، سایت پسماند شهر اقبالیه افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما قزوین، مسئله فعالیت بدون ضابطه مراکز خرید و فروش ضایعات همواره یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری و شهروندان بوده است؛ در همین راستا، برای ساماندهی این مشاغل و انتظام‌بخشی به فضای شهری اقبالیه، پروژه راه‌اندازی و افتتاح «سایت پسماند» این شهر در دستور کار قرار گرفت و به بهره‌برداری رسید.

پیشگیری از سرقت اموال عمومی و خصوصی، کنترل مبادی خرید و فروش اقلام مسروقه، و اعمال نظارت‌های دقیق انتظامی و بهداشتی بر عملکرد این واحدها، از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این سایت تخصصی اعلام شده است. با تجمیع مراکز ضایعات در این سایت مشخص، علاوه بر جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز و سدمعبر در سطح شهر، امکان پایش و نظارت نهادهای ذی‌ربط بر فعالیت فعالز ان این حوزه نیز به شکل مطلوب‌تری فراهم خواهد شد.