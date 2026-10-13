رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خرم‌آباد هم‌زمان با برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال خیبر و پرسپولیس تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ محمد تدین پور با اشاره به برگزاری دیدار دو تیم خیبر خرم آباد و پرسپولیس تهران، فردا ۲۲ مهرماه ساعت ۱۷ در خرم آباد گفت: محدودیت‌های ترافیکی از دو ساعت پیش از آغاز مسابقه در مسیر‌های منتهی به ورزشگاه تختی اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: این محدودیت‌ها در مسیر میدان عدالت به سمت میدان پلیس، از میدان پلیس به سمت میدان تختی و محدوده ۱۷ شهریور و همچنین مسیر لاله شرقی به سمت میدان پلیس اجرا خواهد شد.

سرهنگ تدین‌پور افزود: در جریان برگزاری مسابقه، محدودیت‌ها به‌صورت مقطعی بازگشایی می‌شوند، اما نیم ساعت پیش از پایان بازی، بار دیگر محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

وی مسیر‌های ساحلی شمالی و جنوبی، جهادگران و همچنین معابر محدوده هسته مرکزی شهر از مسیر رنگین‌کمان به سمت کاشانی را از مسیر‌های جایگزین برای تردد شهروندان اعلام کرد.

رئیس پلیس راهور لرستان با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان با پلیس گفت: از ساعت ۱۵، از تردد‌های غیرضروری در محدوده‌های اعلام‌شده خودداری شود و شهروندانی که قصد تردد ضروری در هسته مرکزی شهر را دارند، از مسیر‌های جایگزین از جمله ساحلی، کاشانی شرقی و غربی و امام جنوبی در محدوده پل حاجی به سمت تقاطع بانک استفاده کنند.