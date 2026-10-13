

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: از امروز تا پایان هفته، افزایش ابر در ساعات بعدازظهر و عصر همراه با تند باد لحظه‌ای در استان پیش‌بینی می‌شود.

لیلا امینی ادامه داد:در نواحی غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی اصفهان، رگبار باران و احتمال رعدوبرق، به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و شامگاه امروز سه‌شنبه انتظار می‌رود.

وی گفت: بارش نیم‌میلیمتری در ایستگاه فریدون‌شهر در شبانه‌روز گذشته ثبت شده است.

امینی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان، تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۳۲ و ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

وی ادامه داد:خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.