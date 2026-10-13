



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کتاب «سکه‌های قدیم لاری؛ از خلیج فارس تا اقیانوس هند» نوشته فاطمه قملاقی، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در پاویون لارستان در اکسپو ۲۰۲۶ شیراز واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، رونمایی شد .

این رویداد فرهنگی با هدف معرفی بخشی از پیشینه تاریخی و فرهنگی لارستان و بررسی جایگاه سکه‌های لاری در مبادلات تجاری و ارتباطات بازرگانی منطقه، از خلیج فارس تا اقیانوس هند، برگزار شد.