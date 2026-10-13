مصرف بالای سوخت خودرو‌های آبرسان در مسیر‌های صعب‌العبور عشایری، ضرورت بازنگری در سهمیه گازوئیل این ناوگان را افزایش داده و نصب سوخت‌سنج برای تعیین میزان مصرف واقعی در دستور کار سازمان امور عشایر قرار گرفته است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، گفت: سهمیه فعلی خودرو‌های آبرسان بر اساس پیمایش محاسبه می‌شود، اما شرایط دشوار مسیر‌های عشایری باعث افزایش مصرف سوخت و ایجاد کمبود برای این خودرو‌ها شده است.

وی افزود: اکنون به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، ۳۵ لیتر سوخت اختصاص می‌یابد؛ در حالی که خودرو‌های آبرسان در مسیر‌های صعب‌العبور برای طی مسافت مشابه، به دلیل شرایط جاده‌ای سوخت بیشتری مصرف می‌کنند.

میرزاوند گفت: برای تعیین دقیق میزان مصرف، نصب دستگاه سوخت‌سنج روی خودرو‌های آبرسان قدیمی و جدید در دستور کار قرار گرفته است. اطلاعات حاصل از این پایش در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد تا سهمیه سوخت متناسب با نیاز واقعی ناوگان اصلاح شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین با اشاره به برنامه تأمین سوخت مورد نیاز جامعه عشایری اظهار کرد: تأمین کپسول‌های گاز، توزیع نفت سفید و سوخت خودرو‌های آبرسان سیار در حال پیگیری است.

وی افزود: تأمین کپسول‌های گاز از طریق تعاونی‌های فراگیر عشایری انجام می‌شود و توزیع نفت سفید نیز در جریان است.

میرزاوند با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات معیشتی و خدماتی عشایر گفت: تأمین نیاز‌های این جامعه و کاهش هزینه‌های فعالیت در مناطق روستایی و عشایری می‌تواند به افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط زندگی آنان کمک کند.