وزیر جهاد کشاورزی با اعلام تولید بیش از ۴ میلیون تن سیب در کشور، صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی را کلید چرخش سریع‌تر تولید در بخش کشاورزی دانست و گفت: هر چقدر در مصرف خانگی صرفه‌جویی شود، تولید، ثروت و اشتغال کشور بیشتر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری عصر امروز در حاشیه جشنواره سیب دماوند در جمع خبرنگاران با قدردانی از زحمات تولیدکنندگان و کشاورزان، با اشاره به ظرفیت‌های باغی شهرستان دماوند افزود: «شهرستان دماوند بالای ۶۰۰۰ هکتار باغ دارد و محصولات متنوع و باکیفیتی در این منطقه تولید می‌شود که می‌تواند به بازار این تولیدات کمک کند.

نوری با بیان اینکه امسال در کشور شاهد افزایش قابل توجه تولید محصولات کشاورزی بوده‌ایم، افزود: امسال تولید سیب کشور بالای ۴ میلیون تن خواهد بود و صادرات این محصول می‌تواند به تنظیم بازار کمک شایانی کند. امیدوارم همه این اهداف محقق شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش فعالان زنجیره صادرات در مراحل بعدی، خاطرنشان کرد: در مرحله اول کشاورزان زحمت کشیده‌اند و در مراحل بعدی فعالان زنجیره در حوزه صادرات و مجموعه دستگاه‌های دولتی نیز تلاش می‌کنند تا با توجه به افزایش محصول امسال، صادرات لازم انجام شود و نیاز بخش کشاورزی برای سال آینده نیز متناسب تأمین گردد.

وی با اذعان به مشکلات ناشی از قطعی برق برای کشاورزان گفت: ما متوجه هستیم که گاهی قطعی برق به کشاورزان ضرر می‌زند، ولی کشاورزان عزیز بدانند که دولت نهایت تلاش خود را برای تأمین انرژی انجام می‌دهد. هم افزایش تولید در سطح کشور در حوزه برق به ویژه از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار است و هم فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی در سایر حوزه‌ها خصوصاً مصرف خانگی در حال انجام است.

نوری تأکید کرد: هر چقدر در مصرف خانگی صرفه‌جویی شود، همان مقدار چرخ تولید در حوزه‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی با سرعت بیشتری خواهد چرخید. یکی از فواید برگزاری چنین نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایی این است که مردم عزیز در جریان باشند تولید این محصولات معمولاً انرژی و برق مورد نیاز دارد و صرفه‌جویی در مصرف خانگی دقیقاً به افزایش تولید، افزایش ثروت و افزایش اشتغال در کشور منجر می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به بحث نهاده‌های کشاورزی، بر تلاش مجموعه دولت برای تأمین نیاز‌های کشاورزان و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد.