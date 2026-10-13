به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا حسن آبادی نویسنده و پژوهشگر جوانی است که با وجود فعالیت کاری در حوزه علوم فنی مهندسی، علاقه مندی اش به حوزه فرهنگی و سیاسی و نگارش و تحقیق در این حوزه را کنار نگذاشته. «میراث ابراهیم، رکود یا رکورد؟» عنوان کتاب تحقیقی اوست که تحلیلی جامع بر عملکرد دولت سیزدهم با تکیه بر آمار و ارقام داخلی و بین المللی است.

این کتاب با محوریت بررسی مدل حکمرانی دولت سیزدهم، به تحلیل عملکرد این دولت در حوزه‌های کلیدی اقتصاد، سلامت، انرژی، آب، کشاورزی، نفت و گاز، ترانزیت و حمل‌ونقل، محیط‌زیست، فرهنگ، آموزش‌وپرورش، علم و فناوری و سیاست خارجی پرداخته است.

حسن آبادی با حضور در دهمین عصرانه کتاب رسانه ملی، درباره نگارش این کتاب گفت: آنچه مرا برای تهیه این اثر ترغیب کرد، سفارش رهبر شهید انقلاب بر جهاد تبیین بود. می‌خواستم وظیفه خود را در عرصه تبیین عملکرد حکمرانی و سیاست‌گذاری در دولت سیزدهم، به انجام برسانم.

او در ادامه با اشاره به علاقه مندی اش به کتاب و نوشتن گفت: هر روز حداقل دو تا سه ساعت را به نوشتن و پژوهش اختصاص می‌دهم. این روز‌ها دغدغه‌ام تهیه و نگارش کتابی درباره آقای شهید؛ امام پیشرفت است. دوست دارم کتابی پژوهشی و تحلیلی درباره تلاش‌ها و تاکیدات ایشان بر لزوم پیشرفت و خودکفایی کشور در عرصه‌های مختلف به رشته تحریر درآورم.

«عصرانه کتاب» با هدف معرفی و تجلیل از همکاران نویسنده و صاحب‌قلم رسانه ملی و به‌همت اداره‌کل روابط‌عمومی‌برگزار می‌شود و طی آن، ضمن قدردانی از تلاش نویسندگان، کارشناسان درباره کتاب‌های نویسندگان تبادل‌نظر و گفت‌و‌گو می‌کنند.