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مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور از هدفگذاری برای دستیابی به سهم ۲ درصدی از بازار جهانی این محصولات تا افق ۱۴۱۰ خبر داد و گفت: سهم صادراتی اعلامشده ایران اکنون به حدود یک درصد، معادل ۴۰۰ میلیون دلار، رسیده است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید ابومحمد هاشمی، مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، در آیین افتتاحیه سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی در قم، با تشریح روند اجرای این طرح گفت: اجرای اقدامات زیربنایی برای توسعه صنعت گوهرسنگ از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با پیشرفت حلقههای مختلف زنجیره ارزش، زمینه حضور مؤثرتر فعالان این حوزه در بازارهای بینالمللی فراهم شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان قم در این صنعت افزود: قم بهعنوان شهر ملی انگشتر، بیش از یکهزار و ۴۰۰ کارگاه فعال دارد که ظرفیت مناسبی برای پیوند مهارت، تولید و تجارت گوهرسنگ فراهم کردهاند. همکاری دستگاههای اجرایی، نظام مهندسی معدن و سازمان بسیج مهندسین نیز در پیشبرد اهداف این طرح مؤثر بوده است.
هاشمی توسعه بازارچهها و مجتمعهای تولیدی را از برنامههای پیشرو برشمرد و گفت: پیوند ظرفیتهای تولیدی با گردشگری، توسعه بازار و تقویت زیرساختهای تجاری میتواند به افزایش اشتغال و ارزآوری صنعت گوهرسنگ کمک کند.
وی همچنین بر اهمیت اکتشافات جدید، کلکسیونداری و گردشگری معدنی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیتهای بومی کشور و بهرهگیری از تجربه کشورهای موفق در پیوند گوهرسنگ و گردشگری، میتواند زمینه توسعه بازار و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی این محصولات را فراهم کند.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور با اشاره به ظرفیت بازار جهانی این محصولات اظهار داشت: سهم ایران از این بازار در سالهای گذشته بسیار محدود بود، اما اکنون سهم صادراتی اعلامشده کشور به حدود یک درصد، معادل ۴۰۰ میلیون دلار، رسیده است، دستیابی به سهم ۲ درصدی از بازار جهانی تا افق ۱۴۱۰ نیز هدفگذاری شده است.
سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی با شعار «تراش بازارمحور» و به میزبانی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان قم برگزار میشود، در این رویداد بیش از ۹۵ شرکتکننده حضور دارند و ۳۰۰ اثر برگزیده ارائه شده است.