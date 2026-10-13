مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور از هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم ۲ درصدی از بازار جهانی این محصولات تا افق ۱۴۱۰ خبر داد و گفت: سهم صادراتی اعلام‌شده ایران اکنون به حدود یک درصد، معادل ۴۰۰ میلیون دلار، رسیده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید ابومحمد هاشمی، مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، در آیین افتتاحیه سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی در قم، با تشریح روند اجرای این طرح گفت: اجرای اقدامات زیربنایی برای توسعه صنعت گوهرسنگ از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با پیشرفت حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش، زمینه حضور مؤثرتر فعالان این حوزه در بازار‌های بین‌المللی فراهم شده است.

فعالیت بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ کارگاه انگشترسازی در قم

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان قم در این صنعت افزود: قم به‌عنوان شهر ملی انگشتر، بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ کارگاه فعال دارد که ظرفیت مناسبی برای پیوند مهارت، تولید و تجارت گوهرسنگ فراهم کرده‌اند. همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظام مهندسی معدن و سازمان بسیج مهندسین نیز در پیشبرد اهداف این طرح مؤثر بوده است.

هاشمی توسعه بازارچه‌ها و مجتمع‌های تولیدی را از برنامه‌های پیش‌رو برشمرد و گفت: پیوند ظرفیت‌های تولیدی با گردشگری، توسعه بازار و تقویت زیرساخت‌های تجاری می‌تواند به افزایش اشتغال و ارزآوری صنعت گوهرسنگ کمک کند.

توسعه زیرساخت‌های تولید و تجارت گوهرسنگ

وی همچنین بر اهمیت اکتشافات جدید، کلکسیون‌داری و گردشگری معدنی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های بومی کشور و بهره‌گیری از تجربه کشور‌های موفق در پیوند گوهرسنگ و گردشگری، می‌تواند زمینه توسعه بازار و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی این محصولات را فراهم کند.

مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور با اشاره به ظرفیت بازار جهانی این محصولات اظهار داشت: سهم ایران از این بازار در سال‌های گذشته بسیار محدود بود، اما اکنون سهم صادراتی اعلام‌شده کشور به حدود یک درصد، معادل ۴۰۰ میلیون دلار، رسیده است، دستیابی به سهم ۲ درصدی از بازار جهانی تا افق ۱۴۱۰ نیز هدف‌گذاری شده است.

رقابت بیش از ۹۵ نفر در مسابقات ملی مهارت گوهرتراشی

سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی با شعار «تراش بازارمحور» و به میزبانی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم برگزار می‌شود، در این رویداد بیش از ۹۵ شرکت‌کننده حضور دارند و ۳۰۰ اثر برگزیده ارائه شده است.





