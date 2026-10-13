محمدجعفر قائم‌پناه نماینده ویژه و معاون اجرایی رئیس جمهور با استقبال استاندار آذربایجان شرقی دقایقی پیش وارد تبریز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، قائم‌پناه در قالب بیست ودومین سفر استانی دولت و به عنوان نماینده ویژه پزشکیان رئیس جمهور به آذربایجان شرقی سفر کرده است.

شرکت در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی، بررسی پیشرفت نظام ارجاع، نشست با دانشگاهیان، نشست با فعالان اقتصادی، نشست با فرهیختگان فرهنگی و سیاسی، بررسی پیشرفت پروژه‌های مس سونگون و شورای برنامه ریزی و توسعه از جمله برنامه‌های معاون این سفر در آذربایجان شرقی خواهد بود.

افتتاح ۵۳ طرح با اعتبار بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان، ۴۲ میلیون دلار و ۹.۳ میلیون یورو و امضای تفاهم‌نامه چهار پروژه اقتصادی به ارزش ۴۱ هزار میلیارد تومان از دیگر برنامه‌های بیست و دومین سفر استانی دولت است.

همچنین مصوبات بیست و دومین سفر استانی با اشراف و حضور و وبیناری رییس جمهور ابلاغ خواهد شد.

همزمان با سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی و در برنامه نشست سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان، چهار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنایع غذایی، فولاد و فرآورده‌های کشاورزی با مجموع بیش از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای ۲ هزار و ۶۷۵ نفر به امضا می‌رسد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، چهار طرح بزرگ صنعتی و تولیدی در شهرستان‌های بستان‌آباد، مرند و منطقه آزاد ارس اجرا خواهد شد که می‌تواند نقطه عطفی در توسعه صنعتی و اقتصادی استان باشد.

نخستین تفاهم‌نامه مربوط به احداث پالایشگاه غلات ارس است که با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر در منطقه آزاد ارس اجرا می‌شود.

این طرح با ظرفیت تولید ۱۲۰ هزار تن در سال، انواع نشاسته، گلوکز، گلوتن و دیگر مشتقات استحصالی از آرد را تولید خواهد کرد.

طرح تولید ورق‌های فولادی با سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین طرح این تفاهم‌نامه‌ها است که در شهرستان بستان‌آباد اجرا می‌شود. این طرح با اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر، سالانه یک میلیون تن ورق فولادی و اسلب تولید خواهد کرد.

سومین تفاهم‌نامه به احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور اختصاص دارد که با سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی و اشتغالزایی مستقیم برای ۷۵ نفر در شهرستان مرند اجرا می‌شود. محصول این کارخانه، خوراک دام و طیور خواهد بود.

چهارمین تفاهم‌نامه نیز مربوط به طرح تولید پکتین است که با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر در شهرستان بستان‌آباد اجرا می‌شود. این طرح با ظرفیت تولید ۸۰۰ تن پکتین و ۱۵۰۰ تن فیبر غذایی در سال، محصولات خود را به بازار عرضه خواهد کرد.

اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی، افزایش تولید داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به واردات در استان آذربایجان شرقی ایفا کند و از آن به عنوان یکی از دستاورد‌های مهم سفر استانی دولت به این استان یاد می‌شود.