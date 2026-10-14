به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به آسیب‌پذیری موتورسواران در تصادفات، گفت: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از حرکات نمایشی و سبقت‌های خطرناک، از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش خطرات رانندگی با موتورسیکلت است.

سرهنگ محمد صالحی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و حرکت در خلاف جهت مسیر، احتمال وقوع تصادفات را افزایش می‌دهد، افزود: موتورسواران باید ضمن رعایت حق تقدم و حفظ فاصله ایمن با سایر وسایل نقلیه، از حمل بار نامتعارف و تردد‌های پرخطر خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان از موتورسواران خواست با رعایت قوانین و توجه به حقوق سایر کاربران ترافیک، در حفظ جان خود و دیگران کوشا باشند و بدانند که هیچ عجله‌ای ارزش به خطر انداختن جان انسان را ندارد.