مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور بازنشستگان، از تدوین برنامه‌ای در ۱۱ محور برای پیگیری مطالبات معیشتی و درمانی فرهنگیان بازنشسته، تقویت ارتباط آنان با بدنه آموزش‌وپرورش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی پیشکسوتان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد صیدلو ، امروز در اولین کارگروه پیگیری امور مربوط به فرهنگیان بازنشسته ، با تأکید بر اینکه بازنشستگان همچنان بخشی از خانواده آموزش‌وپرورش هستند، گفت : رسیدگی به مسائل این گروه نباید فقط به پرداخت حقوق و مستمری محدود شود، بلکه حفظ ارتباط سازمانی با آنان و استفاده از تجربه و توانمندی‌های پیشکسوتان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به محور‌های پیشنهادی برای فعالیت کارگروه پیگیری امور بازنشستگان، افزود : مسائل فرهنگیان بازنشسته را می‌توان در دو حوزه اصلی شامل مشکلات اقتصادی، معیشتی و درمانی و همچنین تقویت احساس تعلق و استمرار ارتباط آنان با مجموعه آموزش‌وپرورش دنبال کرد.

صیدلو با بیان اینکه بهبود پایدار وضعیت اقتصادی بازنشستگان به اصلاحات قانونی، تأمین منابع مالی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد، گفت : آموزش‌وپرورش باید در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های خود، پیگیری مطالبات این گروه را ادامه دهد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور بازنشستگان، خدمات درمانی و بیمه تکمیلی را از موضوعات مهم در این زمینه دانست و بر ضرورت بررسی راهکار‌های قانونی و هماهنگی با صندوق بازنشستگی کشوری و سایر نهاد‌های مسئول تأکید کرد و پیشنهاد داد موانع اجرایی مرتبط با ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با مشارکت بخش‌های تخصصی وزارتخانه و دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شود تا راهکار‌های قابل اجرا برای بهبود خدمات بازنشستگان مشخص شود.

ایجاد شبکه ارتباطی بازنشستگان در استان‌ها و مناطق

صیدلو با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان فرهنگیان بازنشسته و بدنه آموزش‌وپرورش، ایجاد شبکه‌ای منسجم در سطح استان‌ها، مناطق و مدارس را ضروری دانست و گفت: شکل‌گیری این شبکه می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل بازنشستگان، اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده و پیگیری مؤثرتر مطالبات آنان کمک کند.

وی همچنین بر لزوم تعیین مسئولیت مشخص برای پیگیری امور بازنشستگان در استان‌ها و فراهم کردن پشتیبانی لازم برای فعالیت مسئولان این حوزه تأکید کرد.

تدوین برنامه در ۱۱ محور برای پیگیری امور بازنشستگان

صیدلو محور‌های پیشنهادی کارگروه پیگیری امور بازنشستگان را تشریح کرد و به موضوعاتی همچون به‌رسمیت‌شناختن جایگاه بازنشستگان در ساختار وزارت آموزش‌وپرورش، تشکیل سازوکار‌های مشابه در استان‌ها، شناسایی ظرفیت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، رفع موانع اجرایی قوانین و هماهنگی با نهاد‌های مرتبط اشاره کرد.

وی افزود : ایجاد شبکه ارتباطی منسجم و استفاده از توان علمی، تجربی، فرهنگی و اجتماعی فرهنگیان بازنشسته نیز از دیگر محور‌های این برنامه است. همچنین طراحی برنامه‌های ملی، استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای برای تکریم و مشارکت پیشکسوتان در فعالیت‌های آموزش‌وپرورش مورد توجه قرار دارد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور بازنشستگان با تأکید بر ضرورت واقع‌بینانه بودن برنامه‌ها، گفت : اجرای این طرح‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های موجود باشد و به ایجاد تکالیف غیرقابل اجرا برای ستاد و واحد‌های استانی منجر نشود.

استفاده از ظرفیت معلمان بازنشسته در مدارس

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور بازنشستگان با اشاره به ظرفیت فرهنگیان بازنشسته برای همکاری در مدارس، استفاده از توان این افراد در قالب حق‌التدریس را فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه معلمان پیشکسوت دانست.

صیدلو همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مؤثر درباره فرصت‌های همکاری و تقویت زمینه مشارکت داوطلبانه بازنشستگان تأکید کرد و گفت: تجربه و توانمندی این گروه، علاوه بر حوزه آموزش، می‌تواند در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی بر ضرورت تبدیل پیشنهاد‌های مطرح‌شده به برنامه‌ای مشخص با مسئولیت‌های روشن و سازوکار پیگیری مستمر تأکید کرد و خواستار آن شد که رسیدگی به امور بازنشستگان از سطح طرح مسائل فراتر رود و به اقدامات قابل ارزیابی منجر شود.